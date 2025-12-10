Maduro pronostica un crecimiento del 9% para Venezuela en 2025

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la economía del país crecerá un 9% en 2025, pese a lo que calificó como un “contexto permanente de agresión económica”.

Durante un acto con sectores productivos, transmitido por VTV, aseguró que el país cerrará 2025 “en ofensiva, en crecimiento y en avance”.

Industria petrolera en expansión

Maduro destacó que la industria petrolera, el principal motor de la economía venezolana, muestra un crecimiento del 18.6% respecto a 2024, logrado “con pulmón propio”.

Proyectó además un aumento “mínimo del 15%” para 2026, año en el que prevé un crecimiento general del PIB del 7%.

El mandatario subrayó que Venezuela acumula 18 trimestres consecutivos de crecimiento de la “economía real”, lo que, dijo, refleja estabilidad a pesar de “sabotajes y maldades”.

Aseguró que 2026 será “mucho mejor” que el presente año.

Tensiones con Estados Unidos

Las declaraciones se producen en medio de críticas del Gobierno venezolano a la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo recientemente que la economía se ha mantenido “imperturbable” pese al “despliegue dantesco” estadounidense, que Washington justifica como parte de sus operaciones antidrogas.

Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos, insistió en que Estados Unidos busca “hacerse de los recursos energéticos de Venezuela”, especialmente el petróleo, aunque aseguró que el país sigue “de pie” y con actividad petrolera en “crecimiento sostenido”.

