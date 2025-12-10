EUA compra seis aviones Boeing 737 para acelerar deportaciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos firmó un contrato de casi 140 millones de dólares para adquirir seis aviones Boeing 737 destinados a operaciones de deportación, según adelantó The Washington Post.

La compra permitirá que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) opere por primera vez su propia flota aérea para expulsiones.

Hasta ahora, ICE dependía exclusivamente de vuelos chárter operados por empresas privadas para trasladar a personas migrantes retornadas a sus países.

Financiados con recursos aprobados por el Congreso

La operación se cubrirá con parte de los 170 mil millones de dólares aprobados por el Congreso estadounidense a inicios de 2025 para respaldar la política de frontera e inmigración del presidente Donald Trump durante los próximos cuatro años.

Estos fondos se encuentran dentro del paquete fiscal impulsado por el Partido Republicano y aprobado en julio.

El DHS no ha revelado qué modelos específicos del Boeing 737 fueron adquiridos; estas aeronaves pueden transportar entre 85 y 200 personas, dependiendo de la configuración interna.

Objetivo: reforzar la capacidad de deportación

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirsti Noem, ha expresado públicamente su intención de que la agencia cuente con aviones propios para agilizar los traslados.

Hace un mes, The Wall Street Journal reportó que Noem ordenó explorar la compra de diez Boeing 737 pertenecientes a Spirit Airlines, aunque la operación no se concretó.

La nueva adquisición se da en un contexto en el que el gobierno de Trump ha acelerado las detenciones de migrantes dentro del país, con el objetivo de cumplir su promesa de campaña de ejecutar el mayor número de deportaciones en la historia de Estados Unidos.

Aunque el gobierno federal no ha publicado cifras oficiales sobre expulsiones durante el año, datos filtrados a CNN en agosto indican que ICE deportó casi 200 mil personas en los primeros siete meses de 2025, periodo que coincide con el inicio de la administración republicana en enero.

ICE prepara operación con flota propia

Con la llegada de los seis nuevos Boeing 737, ICE podrá planear y ejecutar vuelos sin depender de proveedores privados, lo que, según especialistas en control migratorio citados por medios estadounidenses, incrementará la frecuencia y capacidad de deportaciones masivas en los próximos meses.

