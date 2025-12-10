Define Liga MX fecha de arranque del Clausura 2026

La Liga MX oficializó la estructura del Clausura 2026, un torneo que nacerá bajo presión por el cruce con la Champions Cup de Concacaf y que prescindirá por completo del formato de Play-In.

El arranque quedó pactado para el 9 de enero, fecha que marca lo que la propia liga considera un semestre inusual.

Un semestre “atípico”, según la Liga

Francisco Iturbide, director de Operación y Competencias, explicó que la programación tuvo que comprimirse debido a la actividad internacional.

“El 9 de enero es un semestre atípico, con Champions Cup de Concacaf, sumado a particularidades de reordenamiento”, afirmó durante la presentación del calendario.

El directivo detalló que la Champions Cup comenzará en febrero, con octavos de final en marzo, cuartos en abril y semifinales a finales de ese mes.

La final del torneo continental se disputará el 31 de mayo, apenas una semana después de la final del Clausura 2026.

Jornadas dobles y cero margen para mover fechas

Con el cruce de competencias, la Liga MX tuvo que fijar jornadas dobles en las fechas 2, 9 y 16, lo que permitirá mantener una estructura estable sin sacrificar semanas clave.

Iturbide subrayó que la política para este semestre será inflexible:

“La reprogramación solo será por causas de fuerza mayor, es compacto, no habrá reprogramación. La Liga podrá hacerlo solo si el avance en Concacaf provoca menos de 48 horas de recuperación”.

Finales definidas: 21 y 24 de mayo

La Semifinal de Ida se mantendrá en su día habitual, mientras que la Final de Ida se jugará el 21 de mayo y la Vuelta el 24 de mayo. Tras eso, la Champions Cup celebrará su final una semana después.

Sin Play-In para 2026

El dirigente también confirmó que el formato de acceso a la Liguilla volverá a su estructura tradicional, es decir que no habrá Play-In.

