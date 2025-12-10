Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
clausura_2026_arranque_14704d963a
Deportes

Define Liga MX fecha de arranque del Clausura 2026

La Liga MX confirmó que el Clausura 2026 iniciará el 9 de enero, en un semestre condicionado por la Champions Cup y sin Play-In

  • 10
  • Diciembre
    2025

La Liga MX oficializó la estructura del Clausura 2026, un torneo que nacerá bajo presión por el cruce con la Champions Cup de Concacaf y que prescindirá por completo del formato de Play-In.

El arranque quedó pactado para el 9 de enero, fecha que marca lo que la propia liga considera un semestre inusual.

Un semestre “atípico”, según la Liga

Francisco Iturbide, director de Operación y Competencias, explicó que la programación tuvo que comprimirse debido a la actividad internacional.

“El 9 de enero es un semestre atípico, con Champions Cup de Concacaf, sumado a particularidades de reordenamiento”, afirmó durante la presentación del calendario.

El directivo detalló que la Champions Cup comenzará en febrero, con octavos de final en marzo, cuartos en abril y semifinales a finales de ese mes.

La final del torneo continental se disputará el 31 de mayo, apenas una semana después de la final del Clausura 2026.

Jornadas dobles y cero margen para mover fechas

Con el cruce de competencias, la Liga MX tuvo que fijar jornadas dobles en las fechas 2, 9 y 16, lo que permitirá mantener una estructura estable sin sacrificar semanas clave.

Iturbide subrayó que la política para este semestre será inflexible:

“La reprogramación solo será por causas de fuerza mayor, es compacto, no habrá reprogramación. La Liga podrá hacerlo solo si el avance en Concacaf provoca menos de 48 horas de recuperación”.

Finales definidas: 21 y 24 de mayo

La Semifinal de Ida se mantendrá en su día habitual, mientras que la Final de Ida se jugará el 21 de mayo y la Vuelta el 24 de mayo. Tras eso, la Champions Cup celebrará su final una semana después.

Sin Play-In para 2026

El dirigente también confirmó que el formato de acceso a la Liguilla volverá a su estructura tradicional, es decir que no  habrá Play-In.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

operativo_tigres_toluca_ae93fbf0c8
Incrementan seguridad para la Final de la Liga MX
deportes_conca_cruces_2026_f9ec86972d
Definen los cruces para la Concachampions Cup 2026
G3ll_Lbu_Wo_A_Ase_Od_32ad56a21b
Atlante regresará a Primera División tras 12 años
publicidad

Últimas Noticias

aficion_de_tigres_festejando_b8dcdfa7f7
Tigres tiene 45 años sin perder en casa en una final de ida
Fallas_en_Fanki_y_detonan_caos_en_preventa_del_Mexico_vs_Portugal_c6ca18ba06
Fanki lamenta fallos y anuncia sold out Mexico vs Portugal
kristi_noem_carteles_74e93adab8
Kristi Noem acusa a cárteles mexicanos de generar 'caos' en EUA
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
deportes_rafa_marquez_cb28d391a2
Rafa Márquez será entrenador de México rumbo al mundial 2030: FMF
publicidad
×