Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T135220_787_8b28aabf73
Internacional

Maduro y Cilia Flores comparecerán ante tribunal este lunes

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tendrán este lunes su primera audiencia en Nueva York tras su captura y traslado a Eua

  • 04
  • Enero
    2026

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en lo que será su primera audiencia judicial en Estados Unidos tras su captura y traslado al país, confirmaron fuentes judiciales.

De acuerdo con un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán presentados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein a las 12:00 horas locales (17:00 GMT), en una corte ubicada en Manhattan.

Maduro y Flores permanecen recluidos desde la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Cargos federales contra Maduro

El mandatario venezolano enfrenta cuatro cargos federales en Estados Unidos:

  • Conspiración de narcoterrorismo
  • Conspiración para la importación de cocaína
  • Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
  • Conspiración para poseer dichos artefactos con fines criminales

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostienen que Maduro habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos, en presunta colaboración con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

Señalamientos contra Cilia Flores

Cilia Flores enfrenta cargos relacionados con operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

EH UNA FOTO - 2026-01-04T135241.398.jpg

En esta audiencia inicial, el juez verificará la identidad de los acusados, leerá formalmente los cargos y definirá aspectos preliminares del proceso. De acuerdo con The New York Times y CBS, es probable que ambos permanezcan en detención preventiva sin derecho a fianza.

Operación de captura

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó que la captura de Maduro y Flores fue resultado de meses de planificación y tuvo como objetivo garantizar su traslado seguro para enfrentar los cargos federales.

En un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la DEA, se afirmó que la operación se realizó en estricta conformidad con la ley estadounidense y como parte de una investigación en curso vinculada al narcotráfico y delitos relacionados.

b855484fb358663d339eb8cbe4648abaf867dbb6w.jpg

Bondi señaló que se exploraron opciones legales para una resolución pacífica y atribuyó el desenlace a la persistencia en la conducta delictiva de los acusados.

Maduro llegó a Nueva York la noche del sábado a bordo de un avión militar, fue trasladado a un edificio federal de la DEA y posteriormente ingresado al MDC de Brooklyn, donde permanece bajo custodia federal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_05_T135549_168_d3c1307b78
Maduro Guerra respalda a Delcy y denuncia 'secuestro' de su padre
asewdrvgdsrvgfre_c1f51ff44f
Nicolás Maduro se declara no culpable de cargos en su contra
EH_UNA_FOTO_82_605bcf97ad
Abre Wall Street en verde tras detención de Nicolás Maduro
publicidad

Últimas Noticias

ee54222a_41a2_405f_b586_8af38123d02f_144a277d50
SCJN defiende el derecho internacional ante conflictos globales
EH_UNA_FOTO_2026_01_05_T135549_168_d3c1307b78
Maduro Guerra respalda a Delcy y denuncia 'secuestro' de su padre
Sergio_Canales_Rayados_80ebb11647
¿Sergio Canales regresará a España tras el Clausura 2026?
publicidad

Más Vistas

ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
2025_ano_avances_violencias_contra_mujeres_nl_345a7faf66
Destacan avances en atención en violencia contra la mujer en 2025
publicidad
×