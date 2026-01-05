Traerá captura de Maduro riesgos y… oportunidades para México

Para México, la detención de Nicolás Maduro es un evento de alto riesgo, pero también de potencial oportunidad para consolidar nuevos negocios en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con analistas consultados por El Horizonte, aunque en el corto plazo se generaría una incertidumbre comercial y mayor vigilancia financiera, hacia adelante habría un impacto económico positivo que convertiría a Venezuela en un mercado natural para la inversión y las exportaciones mexicanas, permitiendo a México ejercer un liderazgo regional constructivo.

Por ello es que coinciden en que un evento hipotético como tal tendría impactos económicos específicos en México, que se pueden dividir en dos fases: corto plazo (inestabilidad o incertidumbre) y mediano/largo plazo (ante nuevo escenario político en ese país).

Un ejemplo de forma inmediata es que México, como exportador de crudo, se beneficiaría de un posible repunte corto en los precios del petróleo debido a la incertidumbre geopolítica en un país con grandes reservas.

Sin embargo, este efecto sería limitado y temporal, ya que la producción venezolana actual es baja.

En el caso del comercio bilateral, prevén que será limitado solo en el corto plazo, ya que México exporta a Venezuela principalmente productos manufacturados, alimentos, medicinas y autopartes (por acuerdos con armadoras que aún operan allí).

“Se podría presionar a empresas mexicanas con intereses en Venezuela (como algunas de alimentos o construcción) para que tomen posiciones o enfrenten revisiones contractuales”, comentó Carlos Peña, director general de ALOM W Managment By Open.

No obstante, en un escenario al mediano y largo plazo y tras una transición a un gobierno reconocido internacionalmente, con Venezuela habría oportunidades comerciales y de inversión.

“Se abriría un mercado de más de 28 millones de personas con enormes necesidades de reconstrucción en todos los sectores”, comentó.

Además, “hay productos que México exporta a Venezuela, entonces captar inversión extranjera directa, que vuelvan nuevamente a alistarse y que sean calificados por calificadoras, eso les da credibilidad y confianza para que la inversión extranjera vuelva a Venezuela y hacer que baje la inflación gradualmente y sea un país poderoso como lo fue en los sesentas o setentas, económicamente”.

En el tema de energía, "si se levantan sanciones, Pemex y empresas de servicios petroleros podrían firmar acuerdos técnicos o de joint-ventures con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para ayudar a recuperar la producción.

Temas clave

Corto plazo (incertidumbre):

Petróleo: Beneficio temporal por posible alza en precios del crudo debido a inestabilidad geopolítica.

Comercio bilateral: Limitación o interrupciones en exportaciones mexicanas a Venezuela (alimentos, medicinas, autopartes).

Flujos financieros: Riesgo de aumento de capitales venezolanos con posible origen ilícito hacia México.

Mediano/largo plazo (dependiendo del desenlace):

Escenario (con transición estable y democrática)

Gran oportunidad comercial: Mercado de más de 28 millones para reconstrucción en infraestructura (Cemex, ICA), bienes de consumo (Bimbo, FEMSA, Grupo Modelo), energía (Pemex) y telecomunicaciones (Elektra, América Móvil).

Energía: Si se levantan sanciones, Pemex y empresas de servicios petroleros podrían firmar acuerdos técnicos o de joint-ventures con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para ayudar a recuperar la producción.

Migración: Posible retorno gradual de migrantes venezolanos desde México, aliviando parcialmente la presión en sistemas de asilo y servicios sociales.

El petróleo como activo: prevén subida de precios

Con la captura de Maduro, los expertos prevén una subida en los precios internacionales del petróleo en los siguientes días, la cual podría ser de hasta 40 por ciento.

“Al tomar Estados Unidos la administración de petróleo en Venezuela, afectaría la venta en China e Irán, que es también uno de los principales productores de petróleo, entonces hay una amenaza a nivel global en la economía que podría alterar los precios del petróleo de manera importante, hasta un 40% más caros y venderlo por arriba de los $100 dólares por barril”, indicó Carlos Peña, director general ALOM W Managment By Open.

Por su parte, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, dijo que primero habrá que ver la respuesta de Vladimir Putin, presidente de Rusia, ya que esa nación es una de las principales productoras de petróleo y es posible que pudiera recrudecerse la guerra con Ucrania.

“Entonces, si él (Putin) habla, el precio podría subir porque la guerra entre Rusia y Ucrania disminuiría aún más la oferta de petróleo y aumentaría la aversión al riesgo global, subiendo el tipo de cambio en México”, subrayó.

Venezuela con las mayores reservas

El impacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela sobre los precios internacionales del petróleo es aún incierto, ya que, aunque dicho país tiene las mayores reservas de crudo del mundo, cuenta con una infraestructura en decadencia.

A continuación se presentan algunos datos clave sobre la industria petrolera de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses el sábado pasado.

Reservas

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su producción de crudo se mantiene en una fracción de su capacidad previa debido a la falta de inversión y las sanciones, según datos oficiales. Venezuela posee alrededor del 17% de las reservas mundiales, 303,000 millones de barriles, por delante del líder de facto de la OPEP, Arabia Saudita, según el Instituto de Energía en Londres.

La mayor parte de las reservas de Venezuela son petróleo pesado en el Orinoco, en el centro del país, lo que hace ⁠que su crudo sea caro de producir, pero relativamente simple técnicamente, según el Departamento de Energía del Gobierno de Estados Unidos.

En específico, los números muestran que Venezuela es el país del mundo que tiene las mayores reservas petroleras, con un estimado de 303,000 millones de barriles de crudo bajo tierra, y esa cifra supera ampliamente las reservas petroleras de Estados Unidos, que se estiman en 45,000 millones de barriles, de acuerdo con Visual Capitalist.

En el ranking global, Arabia Saudita ocupa el segundo puesto con 267,000 millones de barriles. Le siguen Irán con 208,000, Irak con 145,000 y Emiratos Árabes Unidos con 113,000 millones de barriles.

Producción

Venezuela, miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) junto con Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita, producía en la década de 1970 hasta 3.5 millones de barriles por día (bpd), lo que en aquel momento representaba más del 7% del bombeo global.

La producción disminuyó a menos de 2 millones de bpd durante la década de 2010 y promedió alrededor de 1.1 millones de bpd el año pasado.

"Si los acontecimientos finalmente conducen a un verdadero cambio de régimen, esto podría incluso resultar en un mayor volumen de petróleo ⁠en el mercado. Sin embargo, la recuperación total de la producción llevará tiempo", dijo Arne Lohmann Rasmussen, de Gestión de Riesgos Globales. Si Trump tiene éxito en el cambio de régimen, las exportaciones venezolanas podrían crecer a medida que se levanten las sanciones y regrese la inversión extranjera, dijo el analista de MST Marquee, Saul Kavonic.

Empresas conjuntas

Venezuela nacionalizó su industria petrolera en la década de 1970, creando Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).

Durante la década de 1990, Venezuela adoptó medidas para abrir ampliamente el sector a la inversión extranjera.

Tras la elección de Hugo Chávez en 1999, Caracas otorgó a Pdvsa la propiedad mayoritaria de todos los proyectos petroleros.

Pdvsa ⁠creó empresas conjuntas con la esperanza de aumentar la producción, incluidas algunas con Chevron, China National Petroleum Corporation, ENI, Total y Rosneft de Rusia.

Exportaciones y refinación

Estados Unidos solía ser el mayor comprador de petróleo de Venezuela, pero desde la introducción de las sanciones, China se ha convertido en el principal destino en la última década. Las exportaciones se han detenido desde que Donald Trump anunció un bloqueo de todos los barcos que entren o salgan del país en diciembre de 2025.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) también posee una importante capacidad de refinación fuera del país, incluida CITGO en Estados Unidos, pero los acreedores están tratando de obtener el control de la misma a través de casos legales de larga data en los tribunales estadounidenses.

