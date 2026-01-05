Podcast
Finanzas

Proyectan que PIB de México alcance US$2 billones en 2026

México podría alcanzar un PIB de 2 billones de dólares en 2026 y ubicarse como la economía número 13 del mundo, según proyecciones del FMI

  • 05
  • Enero
    2026

México podría alcanzar un Producto Interno Bruto (PIB) de $2 billones de dólares en 2026.  

Con ello se colocaría en la posición 13 a nivel global, según cifras proyectadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).  

Dentro de este escenario, Estados Unidos podría alcanzar un PIB de $31.8 billones de dólares para 2026, siendo la economía con mejor desempeño. 

Por otro lado, se estima que China será la segunda mejor economía de este año al sumar un valor de $20.7 billones de dólares, aunque reconocen que podría experimentar afectaciones por el cambio de aranceles en sus productos. 

El reporte indica que Alemania se colocaría como la tercera mayor economía con un total de $5.3 billones de dólares, seguida de India, en el cuarto sitio con $4.5 billones de dólares. 

El top five lo complementaría Japón, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que su PIB alcance los $4.4 billones de dólares durante este año. 

En el sexto lugar de economías con mayor valor se ubica Reino Unido con una proyección de $4.2 billones de dólares, seguido de Francia con $3.6 billones de dólares e Italia, donde se estima un PIB de $2.7 billones de dólares para 2026.

El ranking lo complementan además países como Rusia y Canadá, con una proyección de $2.5 y $2.4 billones de dólares, respectivamente, para 2026.

¿Cuáles serán las economías más grandes del mundo en 2026?

(Proyecciones del PIB, en billones de dólares) 

1- Estados Unidos     31.8
2-China                    20.7
3-Alemania               5.3
4- India                      4.5
5-Japón                     4.4
6-Reino Unido          4.2
7-Francia                  3.6
8-Italia                      2.7
9-Rusia                     2.5  
10-Canadá               2.4
13-México                2.0 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)


