Malala regresa a Pakistán 13 años después de ser atacada

Malala Yousafzai, la activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz, regresó el miércoles a Shangla, en la provincia de Jáiber Pastunjuá, Pakistán, después de 13 años de haber sido atacada por los talibanes.

Su visita, que se mantuvo en secreto por razones de seguridad, marca su primer regreso a la ciudad donde pasó su infancia antes de mudarse al valle de Swat, donde en 2012 sufrió un atentado que la obligó a exiliarse en Reino Unido.

As a child, I spent every holiday in Shangla, Pakistan, playing by the river and sharing meals with my extended family. It was such a joy for me to return there today — after 13 long years — to be surrounded by the mountains, dip my hands in the cold river and laugh with my… pic.twitter.com/1oTk93rX9M