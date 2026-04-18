María Corina Machado recibe la Medalla de Oro en Madrid

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado recibió este sábado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, entregada por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, en un acto celebrado en la capital española.

Durante la ceremonia, Machado agradeció el reconocimiento en nombre de los venezolanos dentro y fuera de su país, asegurando que el galardón representa a quienes “han arriesgado su vida por la libertad”.

Mensaje político y llamado al “retorno”

Con la medalla colocada en su chaqueta, Machado afirmó que el acto simboliza el inicio de una nueva etapa política:

“Desde aquí comenzamos a preparar esta nueva fase desde la cual regresaremos juntos, millones, a reconstruir un país del que estamos orgullosos”, expresó.

La líder opositora también aseguró que “Venezuela será libre” y llamó a la unidad de los venezolanos en el exterior y dentro del país para una eventual transición.

El evento reunió a miles de venezolanos en la Puerta del Sol, donde la dirigente fue recibida con consignas de apoyo y banderas. En su discurso, Machado insistió en que la democracia debe ser defendida diariamente y recordó a maestros, periodistas y activistas que, según dijo, han enfrentado persecución en Venezuela.

En el mismo acto, la hija de Edmundo González, Carolina González, recibió otra distinción en representación de su padre.

Reacciones políticas en España

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso elogió a Machado y afirmó que su lucha será recordada históricamente, incluso asegurando que podría convertirse en la “primera presidenta del pueblo venezolano”.

El evento contó además con la presencia de figuras políticas españolas de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez, mientras que Machado no sostuvo encuentros con el Ejecutivo español.

La visita de Machado a España incluyó reuniones con líderes políticos del Partido Popular y Vox, así como con autoridades municipales de Madrid, en una gira centrada en recabar apoyo internacional para la oposición venezolana.

La dirigente concluyó su intervención reiterando que la “lucha por la libertad de Venezuela continúa” y que el retorno de los ciudadanos exiliados es parte de su proyecto político futuro.

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