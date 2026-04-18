Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
macahddo_c172ba3571
Internacional

María Corina Machado recibe la Medalla de Oro en Madrid

La líder opositora venezolana fue reconocida en la Comunidad de Madrid y llamó a preparar el 'retorno' y una nueva etapa política en Venezuela

  • 18
  • Abril
    2026

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado recibió este sábado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, entregada por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, en un acto celebrado en la capital española.

Durante la ceremonia, Machado agradeció el reconocimiento en nombre de los venezolanos dentro y fuera de su país, asegurando que el galardón representa a quienes “han arriesgado su vida por la libertad”.

Mensaje político y llamado al “retorno”

Con la medalla colocada en su chaqueta, Machado afirmó que el acto simboliza el inicio de una nueva etapa política:

“Desde aquí comenzamos a preparar esta nueva fase desde la cual regresaremos juntos, millones, a reconstruir un país del que estamos orgullosos”, expresó.

La líder opositora también aseguró que “Venezuela será libre” y llamó a la unidad de los venezolanos en el exterior y dentro del país para una eventual transición.

El evento reunió a miles de venezolanos en la Puerta del Sol, donde la dirigente fue recibida con consignas de apoyo y banderas. En su discurso, Machado insistió en que la democracia debe ser defendida diariamente y recordó a maestros, periodistas y activistas que, según dijo, han enfrentado persecución en Venezuela.

En el mismo acto, la hija de Edmundo González, Carolina González, recibió otra distinción en representación de su padre.

Reacciones políticas en España

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso elogió a Machado y afirmó que su lucha será recordada históricamente, incluso asegurando que podría convertirse en la “primera presidenta del pueblo venezolano”.

El evento contó además con la presencia de figuras políticas españolas de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez, mientras que Machado no sostuvo encuentros con el Ejecutivo español.

La visita de Machado a España incluyó reuniones con líderes políticos del Partido Popular y Vox, así como con autoridades municipales de Madrid, en una gira centrada en recabar apoyo internacional para la oposición venezolana.

La dirigente concluyó su intervención reiterando que la “lucha por la libertad de Venezuela continúa” y que el retorno de los ciudadanos exiliados es parte de su proyecto político futuro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_66_1443db6a5c
Itzamary González conquista el oro en natación artística
natacion_artistica_santiago_2026_c6811f6acf
México domina el podio en dueto y equipos en Santiago 2026
H_Fa_Pgv_Ka8_A_Art_Z_7d89b48739
México gana oro en natación artística en Santiago 2026
publicidad

Últimas Noticias

eua_se_apodera_barco_intento_burlar_bloqueo_trump_e21f9c05dd
EUA se apoderó de barco iraní que intentó burlar bloqueo: Trump
IMG_7675_ea050a27cf
Choca contra postes de contención en Monterrey
Whats_App_Image_2026_04_19_at_2_05_07_PM_a06fe800b6
Topan en 28 pesos litro de diésel ante subida del petróleo
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×