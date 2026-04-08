México gana oro en natación artística en Santiago 2026

La dupla mexicana conformada por Diego Villalobos y Nayeli Mondragón se proclamó campeona del Dueto Técnico Mixto Senior en el Campeonato Panamericano de Natación Artística Santiago 2026, tras una ejecución impecable que les valió la medalla de oro.

Con una puntuación de 213.4833 unidades, los representantes tricolores superaron a sus rivales con autoridad, consolidándose como una de las mejores parejas del continente en esta disciplina.

Al ritmo de “Pretty Woman”, Diego Villalobos y Nayeli Mondragón ofrecieron una rutina que destacó por su precisión técnica, sincronización y expresividad, elementos clave que convencieron al panel de jueces.

Su desempeño dejó sin margen a la pareja anfitriona integrada por Nicolás Campos y Theodora Garrido, quienes se quedaron con la medalla de plata ante el empuje mexicano.

Un oro que marca el arranque tricolor

Este resultado representa la primera medalla para México en el certamen continental, que reúne a más de 300 atletas de 21 países y que se celebra del 8 al 11 de abril en territorio chileno.

Además de su valor en el medallero, el campeonato tiene carácter clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, lo que añade relevancia al triunfo de la delegación mexicana.

El logro también confirma el gran momento de Diego Villalobos, quien ya cuenta con experiencia como medallista mundial, y de Nayeli Mondragón, consolidándose juntos como una dupla de élite en la natación artística.

Ambos han sido parte de un proceso de crecimiento sostenido del equipo mexicano, que en los últimos años ha elevado su nivel competitivo en escenarios internacionales.

La actividad para la delegación nacional continuará en los próximos días. Diego Villalobos volverá a competir el 9 de abril en la prueba de solo técnico varonil, donde buscará ampliar su cosecha de medallas.

Asimismo, el equipo mexicano de primera fuerza y categoría junior iniciará su participación en las rutinas técnicas, con la intención de mantener a México entre los protagonistas del torneo.

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