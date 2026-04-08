Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
H_Fa_Pgv_Ka8_A_Art_Z_7d89b48739
Deportes

México gana oro en natación artística en Santiago 2026

Los representantes tricolores superaron a sus rivales con autoridad, consolidándose como una de las mejores parejas del continente en esta disciplina

  • 08
  • Abril
    2026

La dupla mexicana conformada por Diego Villalobos y Nayeli Mondragón se proclamó campeona del Dueto Técnico Mixto Senior en el Campeonato Panamericano de Natación Artística Santiago 2026, tras una ejecución impecable que les valió la medalla de oro.

Con una puntuación de 213.4833 unidades, los representantes tricolores superaron a sus rivales con autoridad, consolidándose como una de las mejores parejas del continente en esta disciplina.

Al ritmo de “Pretty Woman”, Diego Villalobos y Nayeli Mondragón ofrecieron una rutina que destacó por su precisión técnica, sincronización y expresividad, elementos clave que convencieron al panel de jueces.

Su desempeño dejó sin margen a la pareja anfitriona integrada por Nicolás Campos y Theodora Garrido, quienes se quedaron con la medalla de plata ante el empuje mexicano.

HFaPhYbaIAAApJF.jfif

Un oro que marca el arranque tricolor

Este resultado representa la primera medalla para México en el certamen continental, que reúne a más de 300 atletas de 21 países y que se celebra del 8 al 11 de abril en territorio chileno.

Además de su valor en el medallero, el campeonato tiene carácter clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, lo que añade relevancia al triunfo de la delegación mexicana.

El logro también confirma el gran momento de Diego Villalobos, quien ya cuenta con experiencia como medallista mundial, y de Nayeli Mondragón, consolidándose juntos como una dupla de élite en la natación artística.

HFaPhGza8AABVgD.jfif

Ambos han sido parte de un proceso de crecimiento sostenido del equipo mexicano, que en los últimos años ha elevado su nivel competitivo en escenarios internacionales.

La actividad para la delegación nacional continuará en los próximos días. Diego Villalobos volverá a competir el 9 de abril en la prueba de solo técnico varonil, donde buscará ampliar su cosecha de medallas.

Asimismo, el equipo mexicano de primera fuerza y categoría junior iniciará su participación en las rutinas técnicas, con la intención de mantener a México entre los protagonistas del torneo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

natacion_artistica_santiago_2026_c6811f6acf
México domina el podio en dueto y equipos en Santiago 2026
i_k_Wgdp_X9_X4_736f17143e
Dream Theater sacude Monterrey con su gira 40 aniversario
EH_CONTEXTO_22_e4ffed77f2
Reportan baja venta de boletos para WrestleMania 42
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_ef37e70322
Choca microbús en Ciudad Victoria; hay 15 lesionados
bts_gira_corea_del_sur_0fe4e69820
BTS arranca la gira más grande en la historia del K-pop
IMG_6568_7201168dfd
Celebra Inclusión jornada artística con gimnasia y fútbol
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan
daddy_yankee_persona_del_ano_1cc3487d6d
Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy
publicidad
×