Marruecos envía 95 toneladas de alimentos y medicamentos a Gaza

Marruecos continuó este lunes con el envío de ayuda a Gaza con 95 toneladas de alimentos y medicina.

La medicina y los alimentos fueron enviados en cuatro aviones militares y uno civil desde la base aérea de Salé con destino al aeropuerto de Ben Gurión en Israel.

El cargamento se divide en 75 toneladas de alimentos no perecederos y 20 toneladas de medicamentos, y eleva a 295 toneladas la ayuda humanitaria enviada a la Franja desde el 30 de julio, cuando el rey Mohamed VI ordenó el envío de ayuda humanitaria y médica al pueblo gazatí, según explicó a la prensa en el lugar Sanae Dardikh, directora de comunicación de la Fundación Mohamed V para la Solidaridad.

La ayuda entrará a Gaza por tierra a través del paso de Kerem Shalom, en el extremo sureste del enclave.

Mediante un comunicado, el Ministerio marroquí de Exteriores informó que este lunes el Rey Mohammed VI ordenó el envío de una ayuda humanitaria adicional de 100 toneladas de alimentos y medicinas, "destinados específicamente a las categorías vulnerables, en particular los niños y los bebés".

"Su majestad el rey insiste en que esta ayuda humanitaria, al igual que las anteriores, fuera trasladada por aviones, y entregada de manera urgente y directa a los beneficiarios entre los hermanos palestinos", se lee en el documento.

