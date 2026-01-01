Podcast
2025 en resumen: México revive devastadoras lluvias

Las tormentas desbordaron presas, ríos y arroyos que dejaron a miles de afectaciones y damnificados en Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo

A casi cuatro meses de las devastadoras inundaciones que sacudieron el centro y sur del país, actualmente se recuerdan los pronósticos dados por especialistas aquel 7 de octubre.

“Va a ser la parte norte del estado de Veracruz son lluvias que van a hacer torrenciales durante el día de hoy en la región, así que hay mucho cuidado para la población. Se van a extender hasta Hidalgo y Puebla

Informó Fabián Vázquez Romaña, director de servicio meteorológico nacional, sin pensar que el 10 de octubre la vida de miles de ciudadanos cambiaría.

Fuertes lluvias después convertidas a ciclón tropical azotaron la península de Yucatán desatando la tragedia.

Las tormentas desbordaron presas, ríos y arroyos que dejaron a miles de afectaciones y damnificados en los estados de Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo.

El saldo aproximado fue de:

•    64 muertos
•    65 desaparecidos
•    20 mil reubicados
•    104 mil 417 viviendas afectadas

El grito de ayuda fue escuchado en Nuevo León, Gobierno estatal, diferentes municipios, organizaciones, corporaciones e incluso familiares de afectados, montaron centros de acopio para brindar el apoyo.

Nuevo León sumo más de 120 toneladas de alimentos y artículos para apoyo de los damnificados.

Así como decenas de elementos de múltiples corporaciones se hicieron presencia en los estados representando a los nuevoleoneses.

