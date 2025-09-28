Más de 66,000 palestinos han muerto en la guerra, dice Salud

Más de 66,000 palestinos han muerto en la guerra entre Israel y Hamás, informó este domingo el Ministerio de Salud de Gaza, un día antes de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reúna con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la detención de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Netanyahu se ha enfrentado a una fuerte presión internacional para poner fin a la guerra. Importantes aliados occidentales se han unido a una lista creciente de países que reconocen un Estado palestino a pesar de las objeciones de Israel. La Unión Europea está considerando sanciones contra Israel y hay movimientos crecientes para un boicot deportivo y cultural contra Israel.

Después de que decenas de delegados abandonaron la sala en la Asamblea General de la ONU, un desafiante Netanyahu dijo el viernes a los líderes mundiales que su nación “debe terminar el trabajo” contra Hamás en Gaza mientras su Ejército continuaba su ofensiva en Ciudad de Gaza.

Trump ha respaldado a Israel hasta ahora. Pero el líder estadounidense ha mostrado signos de impaciencia últimamente, particularmente después del bombardeo de Israel a Qatar a principios de este mes, en lo que parece haber sido un intento fallido de matar al liderazgo de Hamás. En la reunión del lunes en la Casa Blanca, se espera que Trump comparta una nueva propuesta para poner fin a la guerra.

Cuarenta y ocho rehenes siguen cautivos en Gaza, y unos 20 siguen vivos, según Israel. Las conversaciones de alto el fuego se han estancado desde el ataque ampliamente condenado de Israel en Doha, Qatar.

Trump ha propuesto un plan de 21 puntos para un alto fuego inmediato.

La propuesta incluiría la liberación de todos los rehenes en un plazo de 48 horas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes del enclave palestino, según tres funcionarios árabes informados sobre el plan. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones en curso, dijeron que la propuesta no es definitiva y es muy probable que haya cambios.

Trump discutió la propuesta con líderes árabes en Nueva York al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Un funcionario de Hamás dijo que el grupo estaba informado sobre el plan, pero aún no ha recibido una oferta oficial de los mediadores egipcios y qataríes. Hamás ha dicho que está listo para “estudiar cualquier propuesta de manera positiva y responsable”.

El funcionario dijo que el grupo había dicho anteriormente que estaba dispuesto a liberar a todos los rehenes a cambio de un fin a la guerra y una retirada completa de las fuerzas israelíes de la franja.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, visitará El Cairo para reunirse con funcionarios egipcios para discutir el alto el fuego, así como los lazos deteriorados de Egipto con Israel, según funcionarios.

El viaje probablemente tendrá lugar a principios del próximo mes, según dos funcionarios egipcios que hablaron bajo condición de anonimato porque los detalles del viaje aún no se han publicado. La embajada de Estados Unidos en Israel dijo que Huckabee viajará a El Cairo como parte de “consultas diplomáticas regulares” entre socios regionales.

La relación entre Israel y Egipto —el primer país árabe en establecer lazos con Israel— se ha desmoronado en los últimos meses debido al ataque de Israel dirigido al liderazgo de Hamás en Doha y las preocupaciones de que los palestinos expulsados ​​de la Franja de Gaza puedan inundar Egipto. Israel también ha expresado su preocupación por un aumento militar egipcio en la península del Sinaí, una violación del tratado de paz de 1979 entre los dos países.

Los hospitales locales en el centro de Gaza dijeron que al menos 10 personas murieron cuando al menos dos ataques alcanzaron hogares en el campo de refugiados de Nuseirat.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo en su informe diario que el número de muertos ha ascendido a 66.005, con otros 168.162 heridos desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Entre los fallecidos se encontraron 79 personas que fueron llevadas a hospitales en las últimas 24 horas, señaló.

El ministerio, que forma parte de la administración dirigida por Hamás, no diferencia entre civiles y militantes en su recuento, pero ha dicho que mujeres y niños se constituyen alrededor de la mitad de los muertos. Sus cifras son consideradas una estimación confiable por la ONU y muchos expertos independientes.

Los residentes informaron haber escuchado sonidos de explosiones durante la noche en toda la ciudad, probablemente provenientes de la demolición de edificios mediante la detonación de vehículos y robots cargados de explosivos. “Eran incesantes”, dijo Sayed Baker, un palestino que se refugia cerca de un hospital Shifa, sobre las explosiones.

El Ejército israelí no comentó sobre los ataques, pero dijo que atacó 140 objetivos militares de Hamás en las últimas 24 horas, incluidos militantes, equipos de observación e infraestructura.

La ofensiva de Israel ha destruido vastas áreas de Gaza, desplazado al 90% de la población y causado una crisis humanitaria catastrófica, con expertos diciendo que la Ciudad de Gaza está experimentando hambruna.

