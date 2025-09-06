Cerrar X
Internacional

'Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana' :Trump

Trump publicó este sábado en su red Truth Social una imagen provocadora generada por inteligencia artificial, burlándose de las deportaciones de migrantes

  • 06
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado en su red Truth Social una imagen provocadora generada por inteligencia artificial, burlándose de las deportaciones de migrantes y amenazando con enviar a la Guardia Nacional a Chicago.

En el mensaje, escribió: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana…” y añadió: “Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA”, refiriéndose al reciente cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra y anunciando una postura “ofensiva” de Washington.

La imagen muestra Chicago con helicópteros militares, un cielo rojo en llamas y el título “Chipocalypse Now”, en alusión a la película Apocalypse Now.


