Regresa The Strokes con su nuevo álbum 'Reality Awaits'

La icónica banda de rock The Strokes confirmó el lanzamiento de Reality Awaits, su primer álbum de estudio en seis años, el cual verá la luz en el verano de 2026, poniendo fin a una larga espera desde su último material discográfico.

El nuevo proyecto será el sucesor de The New Abnormal, disco que marcó un regreso triunfal para la agrupación y que incluso les valió el premio Grammy al Mejor Álbum de Rock.

Un anuncio enigmático que desata expectativas

La noticia fue revelada mediante un teaser publicado en redes sociales, en el que la banda apostó por una estética retro que simula un anuncio de los años 80, con elementos visuales que evocan nostalgia y misterio.

El video incluye un fragmento musical que podría formar parte del nuevo álbum, aunque la agrupación no ha confirmado si se trata de un adelanto oficial.

Este hermetismo ha sido característico de la banda, que ha optado por generar expectativa sin revelar detalles clave como la fecha exacta de lanzamiento, portada, lista de canciones o posibles colaboraciones.

Seis años de silencio y proyectos paralelos

Desde el lanzamiento de The New Abnormal en 2020, Julian Casablancas y el resto de los integrantes mantuvieron un perfil bajo en cuanto a nueva música conjunta, enfocándose en proyectos alternos.

Durante este periodo, el panorama del rock independiente ha evolucionado, con nuevas propuestas ganando protagonismo, lo que convierte el regreso de The Strokes en un acontecimiento relevante dentro de la industria musical.

Gira activa y festivales clave en 2026

El anuncio de Reality Awaits coincide con una serie de presentaciones en vivo. La banda recientemente ofreció un concierto en San Francisco sin incluir canciones inéditas, lo que sugiere que el estreno del material podría darse primero en plataformas digitales o mediante sencillos sorpresa.

En los próximos meses, The Strokes formarán parte de algunos de los festivales más importantes de Estados Unidos, como Coachella, Bonnaroo, Outside Lands, Just Like Heaven y Shaky Knees.

La gira culminará con su participación en el Sea.Hear.Now el 20 de septiembre, lo que ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que el álbum se publique antes de finalizar este recorrido.

El regreso de The Strokes no solo representa el lanzamiento de nueva música, sino también un momento decisivo en su trayectoria.

Considerados pioneros del indie rock moderno desde inicios de los 2000, la banda enfrenta altas expectativas tras el éxito de su anterior producción.

Aunque el contenido de Reality Awaits sigue siendo un misterio, el título y la estética del teaser apuntan a una propuesta que podría combinar la esencia clásica del grupo con una evolución sonora.

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