Mexicano sufre lesión craneal tras arresto del ICE; ellos negaron

El personal del Centro Médico del Condado de Hennepin (HCMC) ha puesto en duda la versión oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre las graves lesiones sufridas por Alberto Castañeda Mondragón, un migrante mexicano de 31 años que terminó bajo cuidados intensivos con fracturas de cráneo y hemorragia cerebral.

Según documentos judiciales, los agentes federales afirmaron que Castañeda intentó huir mientras estaba esposado y se "lanzó intencionalmente de cabeza contra una pared de ladrillos".

Sin embargo, enfermeras y médicos consultados por medios locales calificaron el relato de "imposible", pues coincidieron en que la gravedad de los traumatismos no es compatible con un choque voluntario o una caída accidental.

Tensión en el sector salud

Este incidente es el punto crítico de una creciente fricción entre el personal de salud y los agentes federales en el marco de la "Operación Metro Surge".

Los trabajadores del hospital denuncian tácticas de intimidación por parte de ICE, que incluyen uso de grilletes en pacientes con lesiones cerebrales pese a la oposición médica, agentes presionando a personas para demostrar su ciudadanía dentro del hospital; además de reportes de empleados que afirman sentirse intimidados al grado de usar comunicaciones encriptadas para evitar espionaje.

El conflicto por los grilletes

La situación alcanzó su punto máximo cuando los agentes insistieron en encadenar a Castañeda a su cama de hospital, a pesar de que el paciente se encontraba desorientado y sufría impulsividad típica de una lesión cerebral traumática.

"No pensamos que estuviera intentando escapar; simplemente no sabía dónde estaba", relató una enfermera. El conflicto requirió la intervención del director general y el abogado del hospital para forzar el retiro de los grilletes.

Mientras la dirección del HCMC ha implementado nuevos protocolos para interactuar con agentes federales, el caso de Castañeda Mondragón reaviva el debate nacional sobre la agresividad de las tácticas migratorias en espacios vulnerables y la veracidad de los informes de custodia de ICE.

