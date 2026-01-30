Arrestan a Don Lemon en protesta ocurrida en iglesia de Minnesota

Autoridades federales de EUA presentaron cargos por presuntas violaciones de derechos civiles contra el periodista Don Lemon y otras tres personas, tras una protesta registrada el 18 de enero en la iglesia Cities, en St. Paul, Minnesota. Los acusados fueron señalados por asociación delictuosa e interferencia con derechos de la Primera Enmienda de feligreses durante la manifestación.

El caso se relaciona con una cobertura y participación en una protesta contra redadas migratorias dentro de un recinto religioso. Los arrestos se realizaron en distintos puntos, incluido Los Ángeles y Minnesota, y derivaron en audiencias federales con resoluciones iniciales de fianza para parte de los involucrados.

Qué cargos enfrenta Don Lemon por la protesta en Minnesota

Don Lemon fue detenido por agentes federales en Los Ángeles y acusado formalmente en un proceso federal vinculado con la protesta en la iglesia. De acuerdo con la imputación, se le atribuyen conductas relacionadas con interferencia de derechos civiles y coordinación con participantes del acto.

El periodista declaró que no tiene afiliación con la organización que ingresó al recinto y que su presencia tuvo fines informativos. Su defensa legal sostuvo que su actividad estuvo protegida por garantías constitucionales relacionadas con la labor periodística.

"Don ha sido periodista durante 30 años, y su trabajo constitucionalmente protegido en Minneapolis no fue diferente de lo que siempre ha hecho. La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas cuyo papel es arrojar luz sobre la verdad y hacer que rindan cuentas quienes están en el poder".

Quiénes más fueron arrestados en el caso de la iglesia Cities

En Minnesota fueron detenidos una periodista independiente y dos participantes de la protesta, identificados como Georgia Fort, Trahern Crews y Jamael Lundy. Posteriormente, un juez autorizó su liberación bajo fianza y se registraron declaraciones de no culpabilidad durante la comparecencia judicial.

Fort transmitía en vivo cuando fue detenida por autoridades federales. Durante la transmisión señaló que su presencia correspondía a labores de documentación de la protesta dentro del recinto religioso.

"No siento que tenga mi derecho de la Primera Enmienda como miembro de la prensa, porque ahora los agentes federales están en mi puerta arrestándome por filmar la protesta en la iglesia hace unas semanas".

Qué dijo el Departamento de Justicia sobre los arrestos

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, difundió un mensaje en redes sociales donde respaldó las detenciones y afirmó que la administración federal protegerá el libre ejercicio religioso. En su declaración advirtió consecuencias legales para quienes vulneren ese derecho dentro de templos.

“No se equivoquen. Bajo el liderazgo del presidente Trump y esta administración, tienen el derecho de practicar su religión de manera libre y segura. Y si no he sido clara ya, si violan ese derecho sagrado, vamos tras ustedes”.

La acusación sostiene que durante la protesta se interrumpieron servicios religiosos con consignas relacionadas con operativos migratorios y un caso de uso de fuerza por parte de un agente federal.

Qué ocurrió durante la protesta contra redadas migratorias

La manifestación ocurrió dentro de la iglesia Cities en St. Paul, donde uno de los pastores dirige una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles tras la interrupción de servicios religiosos por parte de manifestantes.

Entre las consignas registradas se mencionaron llamados contra operativos de ICE y referencias a un caso de una mujer fallecida en un operativo. Autoridades federales señalaron que la intervención en el servicio religioso motivó las imputaciones.

Reacciones de organizaciones y especialistas en libertad de prensa

Organizaciones de periodistas y especialistas en derecho de medios expresaron posicionamientos sobre el alcance de las leyes federales aplicadas en el caso. Señalaron que las normas citadas suelen utilizarse para proteger el ejercicio religioso y no para procesar a reporteros por cobertura de hechos públicos.

Asociaciones de periodistas emitieron mensajes de preocupación por el impacto de los arrestos en el ejercicio de la libertad de prensa en EUA. También se registraron pronunciamientos de líderes civiles sobre la aplicación de cargos en contextos de protesta y documentación periodística.

El proceso judicial continúa en tribunales federales, donde se definirán las siguientes etapas para cada uno de los acusados y la validez de los cargos presentados por la fiscalía.

