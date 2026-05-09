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Internacional

Níger suspende 9 medios franceses por 'seguridad nacional'

Níger, junto con los vecinos Mali y Burkina Faso, está gobernado por líderes militares que tomaron el poder por la fuerza, con la promesa de dar más seguridad

  • 09
  • Mayo
    2026

Un grupo internacional de defensa de derechos condenó el sábado la suspensión en Níger de nueve medios de comunicación franceses, acusados de “amenazar el orden público y la seguridad nacional”.

Reporteros Sin Fronteras calificó los cargos de “fabricados” en una publicación en X. Denunció una “estrategia coordinada para reprimir la libertad de prensa” y pidió que se revoque la decisión.

El Observatorio Nacional de la Comunicación, la autoridad reguladora de medios del país de África Occidental, señaló en un comunicado a última hora del viernes que la suspensión de France 24, RFI, France Afrique Média, LSI Africa, AFP, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique y Mediapart era necesaria para “preservar la paz, la cohesión social y la estabilidad de las instituciones”.

Acusó a los medios afectados de “difundir repetidamente contenidos susceptibles de poner en peligro grave el orden público” y de socavar la moral de las fuerzas de defensa y seguridad que operan en la región.

Níger, junto con los vecinos Mali y Burkina Faso, está gobernado por líderes militares que tomaron el poder por la fuerza, con la promesa de brindar más seguridad a la población.

Desde que tomaron el poder, las juntas han cortado lazos con Francia y otras potencias occidentales, han creado su propia alianza de seguridad y han recurrido a Rusia para obtener apoyo militar con el fin de combatir las insurgencias extremistas.

La situación de seguridad en Mali, Níger y Burkina Faso ha empeorado en tiempos recientes, según analistas, con un número récord de ataques de extremistas islámicos.

Milicianos islámicos atacaron una base de la Fuerza Aérea en la capital de Níger en enero y mataron a cuatro soldados. El gobernante militar de Níger, el general Abdourahamane Tchiani, acusó a los presidentes de Francia, Benín y Costa de Marfil de apoyar al grupo armado detrás del ataque, sin aportar ninguna prueba que respaldara la afirmación.

Los mandatarios militares de Níger, Mali y Burkina Faso también han reprimido la disidencia política y a periodistas.

La autoridad reguladora de medios de Níger no precisó la duración de las suspensiones ni ofreció ejemplos detallados del contenido que motivó la medida.


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