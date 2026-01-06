Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
dinamarca_grooenlandia_b7669e9d04
Internacional

Dinamarca refuerza defensa en Groenlandia ante presión de Trump

Dinamarca confirmó que aumentará su presencia militar en Groenlandia y el despliegue de la OTAN en la isla, tras nuevas declaraciones de Donald Trump

  • 06
  • Enero
    2026

El gobierno de Dinamarca reiteró este martes su decisión de fortalecer la defensa en Groenlandia y ampliar la presencia de la OTAN en la isla ártica, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a insistir en la importancia estratégica del territorio para la seguridad nacional estadounidense.

Desde Copenhague, el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, subrayó que su país actuará de manera coordinada con sus aliados, en especial con Washington, pero sin poner en duda la soberanía danesa sobre Groenlandia.

Más presencia militar y ejercicios de la OTAN

Poulsen afirmó que Dinamarca incrementará su despliegue militar en la isla, al tiempo que se intensificarán las maniobras y operaciones de la OTAN en la región ártica.

Reconoció que Estados Unidos ha cuestionado la falta de inversiones previas en defensa, pero aseguró que esa situación ya está siendo atendida.

“Habrá una mayor presencia tanto de Dinamarca como de la OTAN en Groenlandia. En este tema estamos alineados con los estadounidenses”, señaló el funcionario.

ejercicios-nucleares-de-la-otan-provocan-tension-con-rusia.jpg

Inversiones millonarias en el Ártico

El Ejecutivo danés recordó que desde el año pasado se han aprobado importantes recursos para reforzar la seguridad en el Ártico.

Entre ellos, una inversión inicial de 15 mil millones de coronas danesas para nuevos buques, drones y mejoras satelitales.

A esto se suma un nuevo paquete anunciado en octubre por más de 27 mil millones de coronas, destinado al fortalecimiento de la defensa en el Ártico y el Atlántico Norte, que incluye un nuevo comando militar en Nuuk, la capital groenlandesa, así como infraestructura estratégica y patrullajes marítimos.

Soberanía danesa, sin discusión

El ministro de Defensa fue enfático al recalcar que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y que, a su juicio, ningún actor internacional ha puesto formalmente en duda esta condición.

También recordó que desde 1951 existe un acuerdo de defensa entre Dinamarca y Estados Unidos sobre Groenlandia, el cual sigue siendo el marco vigente de cooperación bilateral.

Respaldo europeo frente a Trump

Las declaraciones de Trump han provocado una reacción inmediata en Europa. Líderes de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia emitieron una declaración conjunta en la que respaldaron la soberanía danesa sobre Groenlandia.

“Groenlandia pertenece a su pueblo y solo a Dinamarca y Groenlandia les corresponde decidir sobre su futuro”, señalaron los mandatarios.

europa-groenlandia.jpg

Llamado a la calma desde Groenlandia

Mientras tanto, el presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, pidió evitar reacciones alarmistas y se mostró dispuesto a mantener una relación más estrecha con Estados Unidos, sin romper los vínculos con Dinamarca.

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T134854_666_1513192108
Semar detiene a 43 presuntos delincuentes en Colima
AP_26006649102040_ddb3359da4
Trump cuestiona fortaleza de la OTAN sin Estados Unidos
WEDVC_167d53c642
Reconocen a Fuerza Civil por mantener a Nuevo León seguro
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T134854_666_1513192108
Semar detiene a 43 presuntos delincuentes en Colima
ce22befd_cae0_433d_9050_eee675a44243_31f46c8ad8
Regresan a clases más de un millón de estudiantes en Nuevo León
EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T132440_288_6e8d7bb6b4
Fernando Tapia deja Tigres y regresa al América para Clausura
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×