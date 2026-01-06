Podcast
Nuevo León

Anuncia CFE corte programado de luz en colonias de Santa Catarina

De acuerdo con el comunicado de la CFE, las maniobras consisten en ajustes técnicos en un circuito de la subestación eléctrica Leona

  • 06
  • Enero
    2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, como parte de un plan de mejora y mantenimiento a su infraestructura, el suministro eléctrico será suspendido temporalmente en diversos sectores del municipio de Santa Catarina este jueves 8 de enero de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, las maniobras consisten en ajustes técnicos en un circuito de la subestación eléctrica Leona. 

La CFE explicó que, para garantizar la integridad de las cuadrillas de mantenimiento que trabajarán en las redes, es indispensable realizar las labores con las líneas desenergizadas.

La institución agradeció la comprensión de los usuarios ante las molestias que esto pueda ocasionar y puso a disposición el número telefónico 071 para atender cualquier duda, reporte o aclaración relacionada con estos trabajos.

Para que los habitantes de la zona puedan planificar sus actividades, la paraestatal detalló los horarios y las zonas afectadas:

  • Fecha: Jueves 8 de enero de 2026.
  • Horario: De las 10:00 a las 18:00 horas.
  • Duración estimada: 8 horas.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 6.07.14 PM.jpeg

Colonias afectadas

El corte de energía impactará a los usuarios de los siguientes sectores:

  • La Fama 1, 2 y 3
  • La Ermita
  • Lomas del Mirador
  • El Obispo
  • Rincón de las Mitras
  • Fomerrey 2
  • Protexa
  • Santa Catalina
  • Lomas de la Fama

