Actualización de iPhone corrige 'algunas' fallas de autocorrector

Luego de que Apple reconociera el fallo en el autocorrector de iPhone, una nueva actualización del software iOS 26.4 promete solucionar algunos de estos problemas.

A pesar de que hace tres años, Apple renovó la autocorrección, esta continuaba sin registrar algunos caracteres y cambiando la connotación de los mensajes que los usuarios buscaban enviar.

Información de Apple señaló que el texto aprende tu estilo y corrige tus errores, pero si estos son constantes, los agrega a su diccionario.

Una portavoz de la marca mencionó que la autocorrección sigue funcionando con los mismos modelos de aprendizaje automático que la compañía introdujo en 2024 con Apple Intelligence, por lo que la solución solo supone una "modesta mejora" de la escritura.

Esta actualización corregirá problemas de la escritura rápida para restablecer la eficiencia del autocorrector, además de brindar nuevos emojis.

¿Cómo puedo adaptar mi autocorrector de iPhone?

Ante este problema, también se brindaron algunas soluciones para evitar este tipo de fallas, como:

Restablecer tu diccionario personal

Crear tu propia autocorrección

Agregar nombres propios a tus contactos

a tus contactos Deshacer la autocorrección de la línea roja

De acuerdo con expertos, estas soluciones podrían ayudar, pero aseguran que la mejor herramienta para contrarrestar este tipo de errores es leer el mensaje antes de enviar.

Comentarios