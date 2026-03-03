Podcast
Internacional

Trump considera que es 'demasiado tarde' para negociar con Irán

Este mensaje se origina después de la escalada de violencia en Medio Oriente, mismas que dieron como resultado la muerte del ayatolá Alí Jamenei

  • 03
  • Marzo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump consideró que era "demasiado tarde" para entablar negociaciones con Irán.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó este lunes que ante los ataques perpetrados contra las fuerzas armadas de Irán, este último intentó negociar a lo que afirmó que era demasiado tarde.

"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen. Quieren hablar. Yo dije: '¡Demasiado tarde!'"

Este mensaje se origina después de la escalada de violencia en Medio Oriente, en coordinación con Israel. Estas acciones provocaron la muerte de múltiples ciudadanos iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamanei

Irán reitera que no se tienen planeado negociar con EUA

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, reiteró ue no tienen intenciones de negociar y negó que su país fuera a atacar a Estados Unidos.

Esto se emite después de que tanto el presidente Trump como su administración, justificaran la operación contra objetivos iraníes como un movimiento "preventivo".

Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Washington cerró sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí, en medio de las agresiones perpetradas por fuerzas iraníes. Por ello, pidieron a sus ciudadanos estadounidenses que abandonen 14 países de Oriente Medio, entre ellos Israel, Líbano, Catar, Egipto, Jordania Yemen.

Amplían suspensión de vuelos aerolíneas de Emiratos Árabes Unidos

Las dos principales aerolíneas de los Emiratos Árabes UnidosEmirates y Etihad Airways, ampliaron la suspensión de sus vuelos regulares en medio del conflicto bélico que sacude a Irán y que ha desestabilizado el espacio aéreo regional.

uae-emirates-suspension-vuelos.jpg

Emirates informó que mantendrá detenidas sus operaciones comerciales desde Dubái hasta la medianoche del miércoles, mientras que Etihad prevé retomar vuelos regulares desde Abu Dabi a partir de las 14:00 horas del jueves.

Aquí te presentamos la nota completa: Amplían suspensión de vuelos aerolíneas de Emiratos Árabes Unidos

 


Comentarios

