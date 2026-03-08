Podcast
Internacional

Suman siete soldados estadounidenses caídos en guerra contra Irán

Durante la ceremonia de traslado de los cuerpos, el presidente Donald Trump consideró a los soldados de los Estados Unidos como 'grandiosos héroes'

  • 08
  • Marzo
    2026

Un soldado de Estados Unidos murió este domingo a causa de las heridas sufridas durante los primeros ataques perpetrados en la guerra contra Irán, por lo que suman siete militares caídos.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, el soldados resultó herido en un ataque regiustrado el pasado primero de marzo en Arabia Saudita.

"Anoche, un miembro del servicio estadounidense falleció a causa de las heridas recibidas durante los ataques iniciales del régimen iraní en todo el Medio Oriente. El miembro del servicio resultó gravemente herido en el lugar de un ataque contra tropas estadounidenses en el Reino de Arabia Saudita el 1 de marzo.

Este es el séptimo miembro del servicio fallecido en combate durante la Operación Furia Épica. Las operaciones de combate mayores continúan. La identidad del guerrero caído se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de la notificación a los familiares más cercanos."

Por otra parte, el presidente Donald Trump consideró a los soldados de los Estados Unidos como "grandiosos héroes" durante la ceremonia del traslado digno de los cuerpos y prometió "mantener al mínimo" las muertes estadounidenses.

"Son grandiosos héroes de nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay esas (bajas), vamos a mantenerlo al mínimo"

También aseguró que solo enviaría tropas estadounidenses sobre el terreno por "una muy buena razón".

Revelan últimos nombres de soldados de EUA fallecidos en Kuwait

El Pentágono dio a conocer el miércoles los dos últimos nombres de los seis soldados estadounidenses fallecidos en un ataque en Kuwait, los cuales son de California y Iowa.

AP26063470131241.jpg

Los soldados identificados el miércoles son el suboficial mayor 3 Robert Marzan, de 54 años, residente de Sacramento, y el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años, residente de Indianola, Iowa.

Aquí te presentamos la nota completa: Revelan últimos nombres de soldados de EUA fallecidos en Kuwait

 


