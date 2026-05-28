Nueva York anuncia impuesto sobre segundas residencias de lujo

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el jueves un presupuesto estatal que incluye un recargo progresivo sobre las segundas residencias de lujo en la ciudad de Nueva York, una medida respaldada por el alcalde Zohran Mamdani y que se espera genere $500 millones de dólares al año para la ciudad más grande de Estados Unidos.

El nuevo impuesto "pied-à-terre" —término francés que significa "pie en la tierra"— recibió críticas de los multimillonarios Ken Griffin, Bill Ackman y Kevin O'Leary. Mamdani había señalado que el ático de Griffin, valorado en $238 millones de dólares y con vistas al Central Park de Manhattan, era un posible objetivo de la propuesta.

Según un resumen del presupuesto, que los legisladores aprobaron a última hora del miércoles, el recargo generaría aproximadamente 500 millones de dólares en ingresos anuales para la ciudad de Nueva York.

El apoyo de Hochul, quien anteriormente se oponía a las subidas de impuestos para financiar las promesas de campaña de Mamdani, incluyendo "gravar a los ricos" para facilitar la vida de los neoyorquinos comunes, representó una victoria para el alcalde de la ciudad de Nueva York en su intento por cerrar el déficit presupuestario de su ciudad.

"Si puedes permitirte una segunda residencia multimillonaria en la ciudad de Nueva York, puedes permitirte unirte a sus residentes para apoyar a la mejor ciudad del mundo", dijo Hochul el mes pasado en su cuenta de Facebook.

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