Wall Street cierra en verde tras caída del petróleo por Ormuz

Wall Street cerró este miércoles en verde ante la caída del precio del petróleo ante la posible reapertura del estrecho de Ormuz.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.36% hasta 50,644 unidades

: sube 0.36% hasta 50,644 unidades S&P 500 : sube 0.02% hasta 7,520 unidades

: sube 0.02% hasta 7,520 unidades Nasdaq: sube 0.07% hasta 26,674 unidades

La Bolsa de Nueva York cerró así una jornada ligeramente al alza impulsada por la caída de los contratos de futuros del petróleo de Texas disminuyeron $5.21 dólares respecto al cierre anterior y se situaron en los $88.68 dólares el barril.

Esta bajada se produjo después de que la televisión estatal iraní anunciara que Estados Unidos se habría comprometido a retirar su cerco al estrecho de Ormuz e Irán a reanudar el tránsito de buques comerciales.

Autoridades iraníes anunciaron haber iniciado contactos con Omán, el otro país con acceso al paso, para determinar cómo será el mecanismo del estrecho una vez esté abierto.

La Casa Blanca aseguró poco después que el borrador del acuerdo obtenido por la televisión iraní es falso.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

En el plano corporativo, el sector tecnológico volvió a liderar las subidas, especialmente compañías especializadas en semiconductores, como Micron, que subió 3.63% al término de la sesión tras dispararse este martes y superar por primera vez el billón de dólares en capitalización bursátil.

En otros mercados, el oro crecía un 1.19%, hasta $4,448 dólares la onza; y la plata sumaba un 2.27%, hasta $74.86 dólares la onza.

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