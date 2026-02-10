Nueva York se une a red de la OMS tras salida de Trump

El estado de Nueva York anunció su incorporación a una red estratégica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para colaborar en la detección y control de brotes epidémicos a escala global, una decisión que llega semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la salida del país de la agencia de la ONU.

La adhesión se realizó a través del Departamento de Salud estatal, que ahora formará parte de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN, por sus siglas en inglés), un mecanismo internacional que coordina apoyo técnico y científico frente a emergencias sanitarias.

Respuesta estatal tras el retiro federal

La gobernadora Kathy Hochul defendió la medida al señalar que Nueva York mantiene su compromiso con la salud pública pese a la postura de la administración federal.

“Nueva York siempre ha sido líder en salud y seguridad pública y ahora estamos haciendo nuestra parte para proteger vidas mientras el gobierno federal pone en riesgo la salud de los estadounidenses”, afirmó en un comunicado oficial.

La mandataria explicó que el estado compartirá experiencia técnica, personal especializado y capacidad de laboratorio para ayudar a enfrentar brotes en distintos puntos del planeta y reducir amenazas sanitarias antes de que se propaguen.

La salida de Estados Unidos de la OMS

La decisión ocurre luego de que el presidente Trump, en su regreso a la Casa Blanca, firmara una orden ejecutiva para iniciar el retiro formal de Estados Unidos de la OMS y anunciara que su gobierno no cubrirá las cuotas pendientes.

Durante la pandemia de Covid-19, el mandatario criticó con dureza la gestión del organismo internacional y volvió a cuestionar su desempeño en otras crisis de salud global.

Para las autoridades neoyorquinas, esa determinación debilitó la protección sanitaria internacional del país y obligó a los estados a buscar vías propias de cooperación.

¿Qué es la red GOARN?

La GOARN agrupa a más de 300 instituciones y redes técnicas en todo el mundo. Su misión es detectar con rapidez brotes epidémicos, verificar información y coordinar respuestas inmediatas mediante expertos, laboratorios y equipos de campo.

Su trabajo ha sido clave en emergencias recientes relacionadas con virus respiratorios, enfermedades hemorrágicas y otros riesgos sanitarios.

California abrió el camino

Nueva York se convierte en el segundo estado estadounidense en integrarse a esta red internacional. En enero pasado, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que su Departamento de Salud Pública se había sumado a GOARN, marcando el primer vínculo directo entre un estado de EUA y la estructura de la OMS tras la salida federal.

