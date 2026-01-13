Podcast
Internacional

ONU exige investigación independiente por muerte de Renee Good

La ONU pidió una investigación independiente y transparente tras el tiroteo fatal de una mujer por un agente del ICE en Minneapolis

  • 13
  • Enero
    2026

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este martes que se realice una investigación rápida, independiente y transparente sobre la muerte de una mujer que fue abatida a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada en Minneapolis, Estados Unidos.

Las declaraciones se dieron en Ginebra por el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Jeremy Laurence, quien recordó que, según el derecho internacional en materia de derechos humanos, el uso intencional de la fuerza letal solo está permitido como último recurso contra quien representa una amenaza inminente a la vida.

AP26013669825973.jpg

Hechos que encendieron protestas

La mujer, identificada como Renee Good, de 37 años, fue fatalmente golpeada por disparos de un agente del ICE mientras estaba al volante de su vehículo en un operativo contra migrantes.

El tiroteo ha generado una oleada de manifestaciones en varias ciudades del país contra las actuaciones de agentes federales.

AP26013612668188.jpg

El gobierno estadounidense, por su parte, ha defendido la actuación del agente, calificándola de legítima defensa, versión que ha sido cuestionada por autoridades locales y analistas, quienes señalan que el video del incidente no muestra a Good representando una amenaza.

Llamado a calmar tensiones

Laurence también hizo un llamado a las autoridades para reducir las tensiones y evitar incitaciones a la violencia en medio de las protestas que han tenido lugar en lugares como Minneapolis, Nueva York, Los Ángeles y Boston.

AP26013622025216.jpg

La ONU subrayó que el incidente no solo debe ser investigado de forma independiente, sino también en el marco de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza en operaciones policiales y migratorias.

 


Comentarios


