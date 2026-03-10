Podcast
Reporte Ciudadano
Internacional

Países Bajos envía fragata al Mediterráneo ante tensión con Irán

Países Bajos desplegará la fragata Evertsen en el Mediterráneo oriental para reforzar la defensa de aliados como Turquía y Chipre ante posibles ataques de Irán

  • 10
  • Marzo
    2026

El gobierno de Países Bajos anunció el envío de una fragata de defensa aérea al este del mar Mediterráneo como parte de una misión militar conjunta con países europeos para fortalecer la protección de aliados frente a posibles ataques de Irán.

De acuerdo con una carta enviada al Parlamento neerlandés, el buque Zr. Ms. Evertsen participará en operaciones de vigilancia y defensa en la región, colaborando con fuerzas de Francia y España.

El objetivo principal es reforzar la seguridad de países aliados que se encuentran dentro del alcance de misiles o drones iraníes, entre ellos Chipre y Turquía.

Misión busca proteger a aliados y buques militares

El Ejecutivo neerlandés explicó que el despliegue pretende fortalecer la cooperación militar europea y apoyar a socios estratégicos en un momento de creciente tensión en Medio Oriente.

“La participación en esta misión demuestra solidaridad con nuestros aliados y contribuye a la cooperación europea para proteger el orden jurídico internacional”, indicó el gobierno en el documento enviado al Parlamento.

Además de proteger territorios aliados, la misión también contempla la defensa de unidades navales desplegadas en la zona, entre ellas el portaaviones francés Charles de Gaulle y los buques que integran su grupo de combate.

Entre las embarcaciones participantes también se encuentra la fragata española Cristóbal Colón.

Fragata especializada en defensa aérea

Cabe destacar que el Evertsen pertenece a la clase de fragatas de defensa aérea y mando de la marina neerlandesa, diseñadas para proteger flotas completas frente a amenazas procedentes del aire o del mar.

Este tipo de buques cuenta con sistemas avanzados capaces de detectar y neutralizar aviones, misiles y drones, además de coordinar operaciones navales desde su centro de mando.

Dicha embarcación opera con una tripulación aproximada de 170 marinos.

La decisión de enviar la fragata se produce después de que Francia solicitara apoyo a Países Bajos para reforzar la seguridad en la zona tras el aumento de la tensión derivado del conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon instalaciones en territorio iraní.

Desde entonces, la región ha registrado ataques de respuesta con drones atribuidos a Irán.


