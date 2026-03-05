Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cristobal_colon_espana_chipre_45696c3f4f
Internacional

España enviará a Chipre fragata Cristóbal Colón ante crisis

España desplegará la fragata Cristóbal Colón rumbo a Chipre como parte de un operativo naval europeo ante la crisis en Medio Oriente

  • 05
  • Marzo
    2026

El gobierno español decidió desplegar una de sus principales unidades navales hacia el Mediterráneo oriental para integrarse a un operativo europeo en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

La fragata Cristóbal Colón (F-105), considerada una de las embarcaciones más avanzadas de la Armada Española, se dirige hacia Chipre junto a un grupo naval liderado por el portaaviones Charles de Gaulle (R91) de Francia, además de buques de la marina de Grecia.

Lee la nota completa: Envía Francia portaaviones de propulsión nuclear al Mediterráneo

El Ministerio de Defensa informó que la embarcación española se integró el pasado 3 de marzo al grupo naval francés en el mar Báltico para realizar ejercicios y tareas de escolta.

Desde allí el contingente inició su desplazamiento hacia el Mediterráneo con la previsión de arribar a la isla alrededor del 10 de marzo.

Operaciones de defensa y apoyo logístico

La misión asignada a la fragata incluye reforzar las capacidades de defensa aérea del operativo europeo y brindar protección ante cualquier eventualidad relacionada con el conflicto en la región.

De acuerdo con las autoridades españolas, el buque también estará preparado para participar en eventuales evacuaciones de civiles en caso de que la situación en Medio Oriente se deteriore.

Como parte del despliegue, el buque de aprovisionamiento Cantabria (A-15) realizará una salida temporal al mar para proporcionar combustible y respaldo logístico al grupo naval durante su tránsito por el Golfo de Cádiz.

Europa fortalece su presencia militar en la zona

El envío de la fragata forma parte de un movimiento coordinado entre aliados europeos para reforzar la seguridad en el Mediterráneo oriental.

El operativo se intensificó luego de incidentes recientes relacionados con Irán, que llevaron a Reino Unido a reforzar la protección de sus instalaciones militares en territorio chipriota.

Cabe señalar que el despliegue también incluye unidades francesas y griegas, mientras que varios gobiernos europeos han advertido que responderán si sus territorios o bases militares resultan amenazados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

plan_kukulkan_mundial_harfuch_9b4b0361f3
Anuncia Harfuch Plan Kukulkán rumbo al Mundial 2026
indonesia_redes_sociales_2d21e67074
Indonesia prohibirá redes sociales a menores de 16 años
escena_juanes_9f4379c62f
Juanes lanza su álbum más personal, 'JuanesTeban'
publicidad

Últimas Noticias

el_mencho_harfuch_cuerpo_c8f936d11f
Confirma Harfuch que cuerpo velado en Jalisco era de 'El Mencho'
trump_iran_rendicion_2fdabeb653
Trump exige rendición total de Irán; rechaza negociación
sheinbaum_tmec_2acc489f8d
Revisión del T-MEC con EUA iniciará el 16 de marzo: Presidencia
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×