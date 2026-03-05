España enviará a Chipre fragata Cristóbal Colón ante crisis

El gobierno español decidió desplegar una de sus principales unidades navales hacia el Mediterráneo oriental para integrarse a un operativo europeo en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

La fragata Cristóbal Colón (F-105), considerada una de las embarcaciones más avanzadas de la Armada Española, se dirige hacia Chipre junto a un grupo naval liderado por el portaaviones Charles de Gaulle (R91) de Francia, además de buques de la marina de Grecia.

Lee la nota completa: Envía Francia portaaviones de propulsión nuclear al Mediterráneo

El Ministerio de Defensa informó que la embarcación española se integró el pasado 3 de marzo al grupo naval francés en el mar Báltico para realizar ejercicios y tareas de escolta.

Desde allí el contingente inició su desplazamiento hacia el Mediterráneo con la previsión de arribar a la isla alrededor del 10 de marzo.

Operaciones de defensa y apoyo logístico

La misión asignada a la fragata incluye reforzar las capacidades de defensa aérea del operativo europeo y brindar protección ante cualquier eventualidad relacionada con el conflicto en la región.

De acuerdo con las autoridades españolas, el buque también estará preparado para participar en eventuales evacuaciones de civiles en caso de que la situación en Medio Oriente se deteriore.

Como parte del despliegue, el buque de aprovisionamiento Cantabria (A-15) realizará una salida temporal al mar para proporcionar combustible y respaldo logístico al grupo naval durante su tránsito por el Golfo de Cádiz.

Europa fortalece su presencia militar en la zona

El envío de la fragata forma parte de un movimiento coordinado entre aliados europeos para reforzar la seguridad en el Mediterráneo oriental.

El operativo se intensificó luego de incidentes recientes relacionados con Irán, que llevaron a Reino Unido a reforzar la protección de sus instalaciones militares en territorio chipriota.

Cabe señalar que el despliegue también incluye unidades francesas y griegas, mientras que varios gobiernos europeos han advertido que responderán si sus territorios o bases militares resultan amenazados.

Comentarios