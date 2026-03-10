Investigan tiroteo contra consulado de Estados Unidos en Toronto

El consulado de Estados Unidos en Toronto sufrió de un tiroteo durante las primeras horas de este martes, según informaron autoridades de Canadá.

A través de redes sociales, la Policía de Toronto notificó sobre el hecho al que denominó como una descarga de armas de fuego contra el inmueble estadounidense.

"La Policía de Toronto Proporcionará una Actualización sobre la Descarga de Armas de Fuego en el Consulado de EE.UU., Martes, 10 de Marzo de 2026, a las 11:30 a.m., Consulado de Estados Unidos, 360 University Avenue"

Media Advisory - Toronto Police to Provide Update on Firearm Discharge at U.S. Consulate, Tuesday, March 10, 2026, at 11:30 a.m., United States Consulate, 360 University Avenuehttps://t.co/V8uIwUxYom pic.twitter.com/Jhuu96f2DT — Toronto Police (@TorontoPolice) March 10, 2026

Identifican vehículo de tiradores mediante cámaras de videovigilancia

El subjefe de la policía, Frank Barredo, informó que se identificó el vehículo de los sospechosos que perpetraron la agresión registrado esta mañana.

De acuerdo con las autoridades, este vehículo es un Honda CR-V blanco que viajaba hacia el oeste por Dundas Street West, giró hacia el sur por University Avenue y se detuvo frente al Consulado.

News Release - Firearm Discharge Investigation, United States Consulate, University Avenue and Queen Street West, Image releasedhttps://t.co/i5PAdG4VqJ pic.twitter.com/nUhCLvvoZd — Toronto Police (@TorontoPolice) March 10, 2026

En las imágenes se muestra como los dos tripulantes salieron del vehículo para disparar contra el inmueble.

"Cuando los oficiales llegaron, encontraron evidencia consistente con un disparo de arma de fuego, incluyendo daños en el vidrio y la puerta del edificio, así como casquillos de bala en la escena." detallaron en la conferencia.

Al proporcionar esta información, los investigadores trabajan para identificar a los testigos y así dar con las personas responsables de esta agresión.

Esta conferencia de prensa la brindó en compañía del superintendente jefe Chris Leather, oficial a cargo de Operaciones Criminales de la Real Policía Montada de Canadá en Ontario.

