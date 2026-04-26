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Internacional

Pakistán reduce seguridad por escasa probabilidad de reunión

Pakistán acogió la primera ronda de negociaciones el pasado 11 de abril, lo que supuso las primeras conversaciones de alto nivel entre ambos países en 47 años

  • 26
  • Abril
    2026

Autoridades en Pakistán redujeron este domingo las restricciones de seguridad tras desvanecerse las esperanzas de una segunda ronda de conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán.

Por ello, las vías de transporte, los parques y las rutas de senderismo han sido reabiertos tras días de cierre debido a la actividad diplomática de alto nivel en la capital.

"Las terminales de autobuses, excepto la de Faizabad, las rutas de transporte, los parques y las rutas de senderismo han reabierto hoy", declaró el portavoz de la policía de Islamabad.

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Pakistán acogió la primera ronda de negociaciones entre Washington y Teherán el 11 de abril en Islamabad, lo que supuso las primeras conversaciones directas de alto nivel entre ambos países en 47 años. Sin embargo, se esperaba que la segunda ronda tuviera lugar en Islamabad durante este fin de semana, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchí, visitó la capital.

Ante su presencia, las autoridades impusieron un cierre de seguridad en la ciudad, con las principales carreteras, con la suspensión del transporte público, así como las rutas de acceso al Serena completamente cerradas.

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Los residentes se vieron obligados a dar largos rodeos, mientras que se registraron quejas en internet por parte de propietarios de vehículos pesados e incluso por parte de distribuidores farmacéuticos.

La reapertura parcial supone un retorno a la normalidad en la capital, aunque siguen vigentes algunas restricciones en la "Zona Roja" y sus alrededores, donde se encuentran instalaciones gubernamentales clave y centros diplomáticos.


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