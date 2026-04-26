Trump descarta 'urgencia' por alcanzar acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que no tiene urgencia por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, debido a que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa.

El mandatario republicano afirmó que el tiempo juega a favor de Washington, por lo que destacó que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos, no existe una urgencia de "sentarse" a la mesa de negociación de forma inmediata.

"No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo", sentenció.

Afirmó que su objetivo primordial sigue siendo evitar que Teherán desarrolle armamento atómico. Esto sucede después de que Pakistán redujo la seguridad en su capital ante las bajas probabilidades de que se lleven a cabo estas negociaciones.

Pakistán reduce seguridad por escasa probabilidad de reunión

Autoridades en Pakistán redujeron este domingo las restricciones de seguridad tras desvanecerse las esperanzas de una segunda ronda de conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán.

Por ello, las vías de transporte, los parques y las rutas de senderismo han sido reabiertos tras días de cierre debido a la actividad diplomática de alto nivel en la capital.

Aquí te presentamos la nota completa: Pakistán reduce seguridad por escasa probabilidad de reunión

Comentarios