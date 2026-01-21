Papa León XIV analiza invitación de Trump a Consejo de Paz
El Vaticano confirmó que el papa León XIV recibió la invitación para integrarse al Consejo de Paz propuesto por Trump y evalúa con cautela una posible respuesta
- 21
-
Enero
2026
El papa León XIV fue invitado a formar parte del llamado “Consejo de Paz” que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, de acuerdo con reportes de medios italianos.
Vaticano evalúa la propuesta
Parolin señaló que la invitación ya fue recibida por el pontífice y que actualmente se encuentra en análisis. Indicó que se trata de un asunto delicado que requiere tiempo antes de emitir una postura oficial.
“Estamos reflexionando sobre lo que debemos hacer. Es un tema que necesita profundizarse para dar una respuesta”, expresó el funcionario vaticano ante periodistas.
Consejo incluiría a líderes mundiales
La Casa Blanca solicitó la participación de diversos líderes internacionales en este órgano, que sería presidido por el propio Trump. Entre los invitados figuran el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
De acuerdo con información disponible, el Consejo de Paz fue concebido inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza tras el conflicto armado.
Sin embargo, el estatuto del organismo no limita su actuación únicamente al territorio palestino, lo que amplía su posible influencia en otros escenarios internacionales.
