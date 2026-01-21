Aficionados con boletos para el Mundial tendrán visa prioritaria

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la activación, a partir de este martes, del sistema FIFA Pass. Este programa está diseñado para otorgar citas prioritarias en el trámite de visados a todos los aficionados que ya cuenten con boletos para los encuentros de la Copa del Mundo que se celebrará este verano en suelo norteamericano.

Para garantizar la fluidez del proceso ante la magnitud del evento, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en conjunto con México y Canadá, Washington desplegará a más de 500 funcionarios consulares adicionales.

Según declaraciones de un funcionario del Departamento de Estado, el objetivo es agilizar las solicitudes en un contexto de alta demanda. El grupo de trabajo de la Casa Blanca destacó que, gracias a los preparativos, los tiempos de espera ya se han reducido en más del 80 % de los países solicitantes.

A pesar de las facilidades logísticas, el gobierno estadounidense enfatizó que los criterios de elegibilidad no se relajarán. Los solicitantes deberán demostrar cumplimiento de los requisitos legales para la visa, intención clara de abandonar el país al finalizar el torneo y respeto estricto a las leyes locales.

"Cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional", afirmó Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo de la Casa Blanca.

Giuliani evitó descartar la posibilidad de operativos migratorios o detenciones durante el evento, subrayando que la política de "tolerancia cero" y la protección de las fronteras siguen siendo el pilar de la administración actual.

El anuncio del FIFA Pass llega en un momento de presión histórica sobre el sistema. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, informó recientemente que se han recibido más de 150 millones de solicitudes de entradas, una cifra que supera en 30 veces la oferta disponible de boletos.

Con este programa, Estados Unidos busca equilibrar la hospitalidad del evento deportivo más grande del mundo con los estrictos protocolos de seguridad que rigen su política migratoria.

