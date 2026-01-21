Lluvias constantes toman por sorpresa a saltillenses

Las lluvias volvieron a hacerse presentes en Saltillo y tomaron por sorpresa a la ciudadanía durante este 2026. A diferencia de 2025, cuando las mayores afectaciones se registraron en el mes de julio, este miércoles se presentaron las primeras precipitaciones del año, mismas que, aunque no fueron intensas, sí se mantuvieron constantes desde la madrugada y a lo largo de la mañana.

Ante este panorama, salimos a las calles para conocer cómo impacta un día lluvioso en la rutina diaria de los saltillenses. Algunos ciudadanos atribuyen este fenómeno a las tradicionales cabañuelas, mientras que otros lo relacionan directamente con el calentamiento global.

Lo cierto es que las lluvias registradas en las últimas horas provocaron retrasos en traslados, actividades laborales y compromisos personales.

Y aunque los accidentes viales no faltan cuando el pavimento se encuentra mojado, muchos optaron por tomar precauciones adicionales. Ahora queda esperar cómo evoluciona el clima en las próximas horas y atender el pronóstico del tiempo, mientras los ciudadanos evalúan si la lluvia retrasó algún plan o proyecto en su día a día.

