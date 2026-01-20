Podcast
Coahuila

Denuncian ataque de perros a mujer que hacía ejercicio

Una mujer denunció haber sido atacada por perros y acusó burlas del dueño. El diputado Jorge Valdés recordó que la ley exige correa y permite presentar denuncia

  20
  Enero
    2026

En un reciente incidente que ha generado controversia en redes sociales, una mujer saltillense denunció haber sido agredida por un grupo de perros mientras realizaba ejercicio en la vía pública. Lo más alarmante del caso es que, según su testimonio, el dueño de los animales no solo se negó a ayudarla, sino que se burló de su situación.

El diputado del Partido Verde, Jorge Valdés, condenó este ataque durante una entrevista para TV Azteca, enfatizando que la legislación es clara en cuanto a la responsabilidad de los dueños de mascotas. "La ley establece sanciones para aquellos que no se hacen cargo adecuadamente de sus animales", afirmó Valdés.

El legislador destacó que, de acuerdo con las normativas actuales, es obligatorio que las mascotas salgan a la calle con correa y pechera para prevenir situaciones de riesgo.

En este contexto, Valdés subrayó que la mujer agredida tiene el derecho de presentar una denuncia formal contra el dueño de los perros, buscando así justicia y la implementación de medidas que eviten futuros incidentes similares.

Este caso pone de relieve la importancia de la responsabilidad de los dueños de mascotas en la comunidad, así como la necesidad de reforzar la vigilancia y el cumplimiento de las normativas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.


