Papa León XIV se muda al Palacio Apostólico del Vaticano

El papa León XIV tomará posesión este sábado de sus apartamentos en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde residirá junto a sus colaboradores más cercanos nueve meses después de su elección, según informó la Santa Sede.

Con este traslado, el pontífice recupera la residencia papal tradicional dentro del Vaticano, un espacio que había permanecido sin uso desde que su predecesor, el fallecido papa Francisco, decidió en 2013 no habitarlo para evitar el aislamiento que suponía vivir en el palacio.

En su lugar, Francisco optó por residir en la Casa Santa Marta, donde mantuvo un estilo de vida más cercano al resto del clero y al personal del Vaticano.

Traslado tras meses de reformas

El actual pontífice, el estadounidense Robert Francis Prevost, había permanecido hasta ahora en el edificio cercano al Vaticano donde vivía cuando ejercía como prefecto del Dicasterio para los Obispos antes de su elección en el cónclave celebrado en mayo.

Su mudanza al Palacio Apostólico se produce tras varios meses de trabajos de reforma y reestructuración en el inmueble.

De acuerdo con la Santa Sede, durante las obras se detectaron goteras y problemas de humedad, consecuencia de que el edificio permaneciera más de doce años sin ser habitado.

Además, fue necesario renovar completamente los sistemas eléctricos y de fontanería.

Posible residencia en la buhardilla

Aunque el Vaticano no ha detallado la ubicación exacta del dormitorio privado del pontífice, diversos medios italianos señalan que León XIV podría instalarse en la zona de la buhardilla del palacio, un área apenas visible desde el exterior.

En ese espacio también se habría habilitado un pequeño gimnasio para que el papa mantenga su rutina deportiva, mientras que el dormitorio estaría situado en el ala opuesta del edificio.

Según esos reportes, la habitación no tendría vistas directas a la plaza de San Pedro, uno de los espacios más emblemáticos del Vaticano.

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