Papa León XIV urge atender la salud mental de jóvenes

El papa León XIV exhortó este miércoles a atender de manera “urgente” la salud mental, especialmente entre los jóvenes, al advertir que las afectaciones psicológicas pueden ser tan graves como las físicas.

Durante su participación en la conferencia “¿Quién es mi prójimo hoy?”, impulsada por conferencias episcopales europeas y la Organización Mundial de la Salud, el pontífice subrayó la necesidad de visibilizar las “heridas invisibles de la psique”.

En su discurso, el líder de la Iglesia Católica enfatizó que los problemas de salud mental requieren atención prioritaria, particularmente en las nuevas generaciones.

“Las heridas invisibles de la psique no son menos graves que las visibles”, expresó, al alertar sobre el impacto creciente de estos padecimientos en jóvenes de todo el mundo.

Desigualdad en el acceso a la salud

El pontífice también puso el foco en las brechas existentes en los sistemas sanitarios, señalando que cada vez menos personas logran acceder a servicios médicos adecuados.

“Cada vez menos personas tienen acceso a los servicios disponibles”, lamentó, al tiempo que advirtió que esta situación agrava la desigualdad social.

Asimismo, sostuvo que la salud no debe considerarse un privilegio.

“La salud no puede ser un lujo para unos pocos, sino una condición esencial para la paz social”, afirmó.

El papa León XIV destacó que garantizar la cobertura sanitaria universal va más allá de una meta técnica, al definirla como un compromiso ético de las sociedades.

“La cobertura sanitaria universal no es simplemente un objetivo técnico a alcanzar; es, ante todo, un imperativo moral para las sociedades que aspiran a ser justas”, señaló.

En este sentido, insistió en que los servicios de salud deben ser accesibles para los sectores más vulnerables, tanto por una cuestión de dignidad humana como para prevenir conflictos derivados de la desigualdad.

El pontífice también destacó el rol de la Iglesia Católica en la promoción del bienestar social, más allá de sus labores tradicionales.

Explicó que su misión pública está orientada a fomentar la humanidad y la fraternidad universal, en colaboración con organismos internacionales.

“Las Iglesias en Europa y en todo el mundo pueden prestar un servicio decisivo en la lucha contra las desigualdades en el sector de la salud”, expresó.

Finalmente, el papa reiteró la necesidad de sumar esfuerzos entre instituciones religiosas, gobiernos y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud para garantizar sistemas de salud más equitativos.

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