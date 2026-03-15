Decenas de jóvenes protagonizan riña campal en la Isla del Padre

Una riña campal protagonizada por varios jóvenes generó momentos de tensión la mañana del sábado 14 de marzo en la South Padre Island, uno de los destinos turísticos más visitados del sur de Texas durante la temporada de Spring Break.

De acuerdo con testigos, un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que presuntamente se encontraban bajo los influjos de diversas sustancias, comenzó a golpearse entre sí durante varios minutos frente a un reconocido restaurante-bar ubicado en la zona de playa.

La pelea se desarrolló ante la mirada de turistas que se encontraban en el lugar, muchos de los cuales se mostraron sorprendidos e incluso alarmados por la violencia del enfrentamiento.

Durante la riña, varios de los participantes resultaron con heridas sangrantes debido a los golpes que se propinaron mutuamente, mientras que otras personas se alejaban del sitio para evitar verse involucradas en el altercado.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado oficialmente si hubo personas detenidas tras el incidente o si se inició algún procedimiento en contra de los involucrados.

Este hecho ha generado preocupación entre visitantes y residentes, ya que expone momentos de intranquilidad en uno de los principales destinos turísticos del sur de Texas, especialmente durante una temporada de alta afluencia como lo es el Spring Break.





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