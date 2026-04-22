Papa llama a cerrar desigualdad en su visita a Guinea Ecuatorial

El papa León XIV exhortó este miércoles a Guinea Ecuatorial a trabajar por la justicia social y reducir la brecha económica entre ricos y pobres, en medio de señalamientos por desigualdad y violaciones a los derechos humanos en el país africano.

Durante una misa multitudinaria en Mongomo, el pontífice subrayó la necesidad de construir una sociedad más equitativa, al tiempo que pidió priorizar el bien común sobre intereses particulares.

La ceremonia se llevó a cabo en una ciudad marcada por contrastes. Mientras más de la mitad de la población vive en pobreza, Mongomo destaca por su infraestructura moderna, producto del auge petrolero de la década de 1990.

En el acto estuvieron presentes el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde 1979, así como su hijo y vicepresidente, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Justicia, libertad y dignidad

Ante miles de fieles, León XIV llamó a construir una sociedad con “mayor espacio para la libertad” y donde se respete la dignidad humana. También instó a las autoridades y ciudadanos a cerrar la brecha “entre los privilegiados y los desfavorecidos”.

El Vaticano estimó una asistencia de alrededor de 100 mil personas a la misa celebrada en la basílica de la Inmaculada Concepción de Mongomo, una de las más grandes del país.

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La visita ocurre en un contexto de constantes cuestionamientos al sistema judicial y penitenciario del país. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado tortura, detenciones arbitrarias y falta de independencia judicial.

Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha documentado abusos como homicidios ilegales, detenciones políticas y condiciones carcelarias precarias.

En vísperas de la visita papal, más de 70 organizaciones civiles solicitaron al pontífice pronunciarse sobre estos temas, así como sobre la deportación de migrantes desde Estados Unidos hacia países africanos, incluida Guinea Ecuatorial.

Como parte de su agenda, León XIV prevé visitar una prisión en la ciudad de Bata, siguiendo una línea pastoral similar a la del papa Francisco, quien priorizó la cercanía con personas privadas de la libertad.

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