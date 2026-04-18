El papa León XIV niega choque con Trump en África

El papa León XIV rechazó este sábado que sus discursos durante su gira por África hayan sido dirigidos como una respuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que no tiene interés en mantener un debate con el mandatario.

Las declaraciones fueron realizadas a bordo del avión papal, mientras viajaba de Camerún hacia Angola, en el marco de su recorrido por el continente.

El pontífice explicó que en los últimos días se ha generado “una cierta narrativa que no ha sido precisa”, al considerar que varios análisis han intentado interpretar sus mensajes como respuestas políticas.

Esto ocurrió después de que Trump criticara al líder de la Iglesia católica por su postura frente a conflictos internacionales, particularmente su rechazo a la guerra en Irán, calificándolo como “débil contra el crimen” y “terrible en política exterior”.

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Discursos preparados con antelación

León XIV subrayó que sus intervenciones ya estaban preparadas con anterioridad. Como ejemplo, mencionó su participación en un encuentro por la paz en Bamenda, donde habló sobre los conflictos globales y advirtió que “un puñado de tiranos está destruyendo el mundo”.

“El discurso fue preparado dos semanas antes, mucho antes de que el presidente comentara sobre mí”, aclaró.

El papa lamentó que sus palabras hayan sido interpretadas como un intento de confrontación política.

“Se interpretó como si estuviera intentando debatir una vez más con el presidente, lo cual no es mi interés en absoluto”, afirmó.

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En ese sentido, reiteró que su misión se centra en difundir el mensaje religioso: “Seguir a Cristo, promover la fraternidad y la hermandad, y buscar maneras de promover la justicia y la paz en nuestro mundo”.

Cabe recordar que al inicio de su gira africana, el pontífice sí respondió a comentarios de Trump, asegurando que continuará alzando la voz contra la guerra porque así lo dicta el Evangelio y que no tiene “miedo” de su administración.

El viaje del papa continúa en África, donde ha centrado su mensaje en la paz, la reconciliación y la justicia social en regiones marcadas por conflictos prolongados.

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