Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
papa_leon_f2a21e358a
Internacional

El papa León XIV niega choque con Trump en África

El pontífice afirma que sus discursos fueron malinterpretados y descarta responder al presidente de Estados Unidos durante su gira

  • 18
  • Abril
    2026

El papa León XIV rechazó este sábado que sus discursos durante su gira por África hayan sido dirigidos como una respuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que no tiene interés en mantener un debate con el mandatario.

Las declaraciones fueron realizadas a bordo del avión papal, mientras viajaba de Camerún hacia Angola, en el marco de su recorrido por el continente.

El pontífice explicó que en los últimos días se ha generado “una cierta narrativa que no ha sido precisa”, al considerar que varios análisis han intentado interpretar sus mensajes como respuestas políticas.

Esto ocurrió después de que Trump criticara al líder de la Iglesia católica por su postura frente a conflictos internacionales, particularmente su rechazo a la guerra en Irán, calificándolo como “débil contra el crimen” y “terrible en política exterior”.

Lee aquí la nota completa: Trump arremete contra el Papa León XIV; lo califica de débil

Discursos preparados con antelación

León XIV subrayó que sus intervenciones ya estaban preparadas con anterioridad. Como ejemplo, mencionó su participación en un encuentro por la paz en Bamenda, donde habló sobre los conflictos globales y advirtió que “un puñado de tiranos está destruyendo el mundo”.

“El discurso fue preparado dos semanas antes, mucho antes de que el presidente comentara sobre mí”, aclaró.

El papa lamentó que sus palabras hayan sido interpretadas como un intento de confrontación política.

“Se interpretó como si estuviera intentando debatir una vez más con el presidente, lo cual no es mi interés en absoluto”, afirmó.

Lee aquí la nota completa: El papa León XIV responde 'sin miedo' a Trump

En ese sentido, reiteró que su misión se centra en difundir el mensaje religioso: “Seguir a Cristo, promover la fraternidad y la hermandad, y buscar maneras de promover la justicia y la paz en nuestro mundo”.

Cabe recordar que al inicio de su gira africana, el pontífice sí respondió a comentarios de Trump, asegurando que continuará alzando la voz contra la guerra porque así lo dicta el Evangelio y que no tiene “miedo” de su administración.

El viaje del papa continúa en África, donde ha centrado su mensaje en la paz, la reconciliación y la justicia social en regiones marcadas por conflictos prolongados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

JD_Vance_listo_para_asumir_presidencia_si_a_Trump_le_pasara_algo_1d75f1ab4d
Envían a JD Vance a negociar con Irán para desbloquear Ormuz
tiroteo_deja_nueve_ninos_sin_vida_luisiana_d27963ba0c
Tiroteo deja nueve menores sin vida en Louisiana, EUA
iran_no_enviara_negociantes_pakistan_estrecho_ormuz_e744e0ea15
Irán no enviará negociadores a Pakistán mientras siga el bloqueo
publicidad

Últimas Noticias

IMG_7675_ea050a27cf
Choca contra postes de contención en Monterrey
Whats_App_Image_2026_04_19_at_2_05_07_PM_a06fe800b6
Topan en 28 pesos litro de diésel ante subida del petróleo
ayd_avanza_renovacion_24_km_drenaje_sanitario_5c264128a9
AyD renueva más de 24 kilómetros de drenaje sanitario con NadBank
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×