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Internacional

Pentágono prepara invasión terrestre con tropas en Irán

De acuerdo con un reconocido diario, este despliegue llevará a cabo múltiples operativos con una mezcla de fuerzas de la división de Operaciones Especiales

  • 29
  • Marzo
    2026

El Pentágono se prepara para una incursión terrestre de tropas estadounidenses en Irán que duraría semanas, según reportó el Washington Post.

Esta posible operación terrestre no sería una "invasión a gran escala", sino múltiples operativos con una mezcla de fuerzas de la división de Operaciones Especiales y tropas convencionales.

De acuerdo con el diario estadounidense, la misión podría exponer a las fuerzas estadounidenses a peligros como drones y misiles iraníes, disparos en el terreno y explosivos improvisados, añadió el medio.

Ante esto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que esta planeación conforma parte de las labores del Pentágono.

"Es el trabajo del Pentágono hacer preparativos para darle al comandante en jefe las máximas opciones. No significa que el presidente haya tomado una decisión", aseguró Leavitt.

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Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó sobre el despliegue de 3,500 efectivos adicionales, "además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas".

"Marineros y marines de los Estados Unidos a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Mando Central de los Estados Unidos el 27 de marzo. El buque de asalto anfibio de clase America sirve como buque insignia del Grupo de Listo Anfibio Tripoli / 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines, compuesto por aproximadamente 3.500 marineros y marines, además de aeronaves de transporte y de combate, así como activos de asalto anfibio y tácticos."

A través de redes sociales, el Comando Central también destacó el despliegue de unidades aéreas en Medio Oriente, como parte de la denominada "Operación Furia Épica".

 

 

 


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