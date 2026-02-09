Perú subirá tarifa de ingreso a Machu Picchu a partir de mayo

El Gobierno de Perú incrementará en mayo la tarifa de ingreso a Machu Picchu, en la región sureña del Cusco, para obtener más fondos para el mantenimiento de los recursos naturales del parque arqueológico y natural.

“Este incremento se debe a una necesidad de contar con recursos para el mantenimiento del parque; hay que tener en consideración que fue aprobado por la UGM (Unidad de Gestión de Machu Picchu) en el 2022 y por diversos motivos se estuvo postergando”, dijo la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

La nueva tarifa entrará en vigencia desde el próximo 1 de mayo e implicará un pago de 11 soles adicionales ($3,2 dólares) para los turistas extranjeros mayores de 18 años, a los que ahora se les cobrará 163 soles por el acceso ($48,6 dólares).

En el caso de los menores de edad extranjeros, entre los 3 y 17 años, el pago adicional será de 5 soles ($1,5 dólares), con lo que el pago final será de 157 soles ($46,8 dólares).

Para los turistas nacionales y de los países de la Comunidad Andina (que Perú integra junto con Bolivia, Colombia y Ecuador), el aumento será de 5 soles ($1,49 dólares), con lo que la tarifa pasará a ser de 69 soles ($20,5 dólares), y para los menores de edad, entre 3 y 17 años, llegará a 67 soles ($20 dólares), tras un incremento de 3 soles (0,89 dólares).

Mera comentó, al respecto, que la subida de precios tiene un sustento técnico y servirá para el mantenimiento de los recursos naturales de la zona, que es patrimonio cultural y natural de la humanidad desde 1983.

“Necesitamos tomar acción para el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad del parque. Se tomó en su momento en consideración la necesidad de mejoras; para eso necesitamos un poco más de recursos”, expresó.

La ministra enfatizó que el incremento se basa en una evaluación técnica y anunció que aún se está revisando si el ajuste se aplica también a los turistas que ya han adquirido sus boletos de ingreso a Machu Picchu para junio y julio próximo, que es la temporada alta de visitantes al famoso sitio arqueológico.

Comentarios