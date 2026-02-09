Podcast
Nacional

Confirma Presidencia detenidos por secuestro en minera canadiense

La presidenta informó que ya hay detenidos en la investigación por un presunto secuestro relacionado con una minera canadiense

  • 09
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gabinete de Seguridad mantiene abiertas las investigaciones por un caso de presunto “cobro de piso” y desaparición vinculado a una empresa minera de origen canadiense.

“Desde el primer momento que se anunció su desaparición, su secuestro, el Gabinete de Seguridad del gobierno de México estuvo atento y buscándolos”, aseguró durante su conferencia matutina.

La mandataria reveló que ya existen personas detenidas y que parte de la información recabada provino de los propios arrestados.

“Hay detenidos en este caso y los propios detenidos fueron quienes mencionaron la información que después se tuvo”, indicó.

Contacto con familias y con la empresa

Sheinbaum explicó que instruyó a la Secretaría de Gobernación para que, junto con autoridades estatales, mantenga comunicación directa con los familiares de las víctimas y con la compañía involucrada.

“Se está investigando todo y en contacto con la minera… pedí que junto con el gobierno del estado estuvieran en contacto con las familias”, señaló.

Sobre la postura del gobierno canadiense, dijo que no tiene conocimiento de gestiones recientes a nivel diplomático.

“No, directamente no. No tengo conocimiento si lo hizo en recientes días a Relaciones Exteriores”, comentó.

Posible visita de empresarios de Canadá

Cuestionada sobre una eventual reunión con empresarios canadienses, Sheinbaum confirmó que se prevé un encuentro en los próximos días.

“Vienen esta semana, no sé si es esta o la próxima semana”, apuntó.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que su administración lamenta lo ocurrido y que se busca evitar que hechos similares se repitan.

“Lamentamos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias y que no vuelva a ocurrir una situación así”, concluyó.


