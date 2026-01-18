Podcast
Internacional

Decretan estado de catástrofe por incendios forestales en Chile

El fuego arrasador provocó que alrededor de 30,000 personas desalojaran sus hogares, mientras que más de 15 perdieron la vida por este siniestro

  • 18
  • Enero
    2026

El presidente Gabriel Boric decretó este domingo que Chile se encuentra en Estado de Catástrofe por los incendios forestales que arrasaron las regiones de Ñuble y Biobío, mismos que acabaron con la vida de 16 personas.

El mandatario aseguró que viajará hasta las zonas afectadas con el fin de "tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que, hasta el momento, se han adoptado” según informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Desalojan a miles para resguardarlos del siniestro

De acuerdo con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, más de 30,000 personas fueron obligadas a desalojar sus hogares, debido a que el fuego arrasaba con las zonas cercanas al desastre, aseguró la agencia EFE.

En tanto, el presidente electo, José Antonio Kast, aseguró que se vive un momento crítico sin espacio para la política.

Alrededor de 10,000 hectáreas consumidas 

El gobernador de la región de Biobío mencionó que estos incendios podrían calificarse como "una catástrofe tan grave como la vivida en 2010 con el terremoto” debido a que 15 personas perdieron la vida en su localidad.

También podría interesarte: Intensifican operativos por incendios forestales en la Patagonia

En esta región, 5,000 hectáreas fueron consumidas por el fuego, mientras que en Ñuble se contabilizaron 4,000 más.

Condiciones climatológicas agravan catástrofe

Las condiciones climatológicas han sido adversas para enfrentar los fuegos, mientras que  el fenómeno conocido como "viento Puelche" ha complicado las tareas de extinción porque produce un aumento de la temperatura y una caída de la humedad.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, aseguró que son las condiciones más adversas a las que se han enfrentado.


