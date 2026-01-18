Podcast
Liberan_presos_politicos_Venezuela_jpg_9f7a686329
Internacional

Venezolanos en Colombia se manifiestan por liberación de presos

AL menos 2 mil personas fueron detenidas durante ese periodo. Las autoridades venezolanas han rechazado que existan presos políticos

  • 18
  • Enero
    2026

Venezolanos residentes en Colombia se congregaron este domingo en la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela, en medio del proceso iniciado tras el operativo militar estadounidense en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa.

Colombia es uno de los principales países receptores de la diáspora venezolana en la región. De acuerdo con cifras oficiales, en territorio colombiano residen alrededor de 2.8 millones de migrantes venezolanos, de los más de ocho millones que han salido de Venezuela en poco más de una década.

Antecedentes tras las elecciones presidenciales

En julio de 2024, luego de que el Consejo Nacional Electoral, de mayoría oficialista, declaró a Maduro ganador de las elecciones presidenciales, sectores de la oposición denunciaron fraude. Estas acusaciones derivaron en protestas callejeras, operativos de represión, detenciones y señalamientos por violaciones a los derechos humanos.

Según cifras oficiales, al menos 2 mil personas fueron detenidas durante ese periodo. Las autoridades venezolanas han rechazado que existan presos políticos y sostienen que los detenidos enfrentan cargos por conspiración y desestabilización.

Familiares denuncian condiciones de detención

Durante la protesta en Bogotá, Maritza Sira, hermana de un preso venezolano, expresó a The Associated Press su esperanza de que su familiar sea liberado pronto, al señalar que lleva un año recluido y que su estado de salud se ha deteriorado debido a la falta de atención médica.

Proceso de excarcelaciones genera críticas

Tras la intervención militar estadounidense del 3 de enero en Caracas, el gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez ofreció la liberación de venezolanos y extranjeros encarcelados como una señal para avanzar hacia la paz. No obstante, familiares y organizaciones civiles han cuestionado la lentitud y la falta de información sobre el proceso.

Datos de Foro Penal sobre liberaciones

De acuerdo con la organización civil Foro Penal, que monitorea la situación de los detenidos en Venezuela, hasta la tarde del sábado habían sido excarceladas 139 personas, de más de 800 que permanecen privadas de la libertad. El domingo continuaron las liberaciones de forma gradual, entre ellas las de cuatro extranjeros, informó la organización en su cuenta de X.

Mientras tanto, en Caracas, familiares y dirigentes estudiantiles realizaron una vigilia frente a una prisión para exigir la liberación de sus allegados. Los manifestantes también reclamaron la presencia policial en el lugar, en contraste con la postura oficial, que niega retrasos y asegura que las excarcelaciones continuarán.

Con información de AP....


