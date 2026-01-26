Prevé Venezuela inversión petrolera de $1,400 mdd en 2026

¿El crudo venezolano podrá ver la luz al final del pozo petrolero este 2026?

La pregunta se genera después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, estimara este lunes que, para este año, llegará al país una inversión de $1,400 millones de dólares en el sector de hidrocarburos.

Este anuncio se realizó durante una reunión de consulta pública de la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos con representantes del sector.

"El año pasado la inversión fue casi de $900 millones de dólares y para este año se estima y se proyecta una inversión de $1,400 millones de dólares", señaló la mandataria encargada.

En su discurso, la mandataria interina destacó los contratos de participación productiva (CPP) como un modelo "exitoso", el cual, aseguró, ha contribuido al crecimiento del sector.

En este sentido, indicó que el país suramericano tiene 29 CPP suscritos en la actualidad, y explicó que estos modelos coexisten con las empresas mixtas y otros mecanismos, como "alianzas técnico-financieras", sin que ahondara en la explicación de su funcionamiento.

Rodríguez también recordó que estas figuras contractuales se crearon amparadas en la ley antibloqueo, legislación que fue aprobada en 2020 y elude las múltiples sanciones económicas impuestas por varios países.

Como parte de las consultas previstas en el debate de la reforma de hidrocarburos —una de las iniciativas clave de la mandataria encargada—, Rodríguez encabezó el domingo un encuentro con trabajadores de la refinería de la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui (noreste).

El sábado, su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, lideró, también en Anzoátegui, la primera consulta pública de la reforma.

Esta ley fue aprobada en primera instancia, pero aún se requiere un segundo debate para que de manera oficial quede sancionada como ley.

El debate de esta reforma tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.

