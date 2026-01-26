Trump eleva los aranceles a Corea del Sur del 15 % al 25 %

"Aranceles y más aranceles", esa podría ser la frase que defina el segundo mandato de Trump, pues a escasos dos días de amenazar a Canadá con un arancel del 100%, este lunes Corea del Norte empezará a enfrentar un arancel del 25%.

Este lunes el presidente de Estados Unidos anunció que decidió elevar los aranceles a productos surcoreanos del 15% al 25% debido a que la península coreana no ha implementado aún el marco comercial acordado con Washington el año pasado.

"El Legislativo de Corea del Sur no está cumpliendo con su acuerdo con Estados Unidos. El presidente Lee (Jae-myung) y yo alcanzamos un gran acuerdo para ambos países el 30 de julio de 2025, y reafirmamos esas condiciones mientras estuve en Corea el 29 de octubre de 2025. "¿Por qué el Parlamento coreano no lo ha aprobado?", se lamentó Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

En su anuncio, Trump aseguró que, debido a la inacción de Corea del Sur para ratificar el acuerdo, aumentará hasta un 25% los aranceles a sus exportaciones, como lo son "automóviles, madera, productos farmacéuticos y todos los demás productos sujetos a aranceles recíprocos".

Sin embargo, Trump no precisó la fecha en la que los aranceles entran en vigor.

El paquete tarifario y de inversiones acordado con Washington, que establecía un arancel base del 15 % para los productos surcoreanos y grandes inversiones de sus conglomerados en suelo estadounidense, aún no es efectivo en el país asiático debido al desacuerdo interno sobre el rol que la Asamblea Nacional (parlamento) debe jugar para su puesta en práctica.

El principal obstáculo es el desacuerdo político y legal dentro de Corea del Sur sobre hasta qué punto el acuerdo requiere la participación de la Asamblea Nacional y qué forma debería adoptar dicha participación.

La administración Lee argumenta que el paquete puede implementarse principalmente mediante decretos ejecutivos y una ley especial, pero expertos legales y parte de la oposición conservadora argumentan que no aprobarlo por vía parlamentaria sería inconstitucional.

