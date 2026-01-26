Tormenta invernal 'Fern' deja más de 20 muertos en EUA

Una tormenta invernal de gran magnitud continúa afectando amplias zonas de la EUA, con especial impacto en el noreste del país, donde la acumulación de nieve y las temperaturas extremas mantienen paralizadas actividades cotidianas. El fenómeno ha dejado al menos 29 personas fallecidas y cientos de miles de usuarios sin servicio eléctrico.

El sistema meteorológico, que comenzó a impactar regiones del sur durante el fin de semana, avanzó hacia el centro y noreste del país, provocando nevadas intensas, aguanieve y lluvia helada. Las condiciones derivaron en cierres de carreteras, suspensión de clases y severas afectaciones al transporte aéreo.

Nevadas históricas paralizan regiones del centro y noreste

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se registraron acumulaciones superiores a 30 centímetros de nieve en una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En zonas al norte de Pittsburgh, la nieve alcanzó hasta 50 centímetros.

Además de la acumulación de nieve, se reportaron sensaciones térmicas de hasta -31 grados Celsius, lo que incrementó el riesgo para la población expuesta y complicó las labores de emergencia.

Muertes relacionadas con frío extremo y accidentes

Las autoridades confirmaron al menos 29 muertes asociadas al evento climático. Entre los casos documentados se encuentran personas atropelladas por maquinaria quitanieves en Massachusetts y Ohio, así como fallecimientos vinculados a accidentes de trineo en Arkansas y Texas.

En Nueva York, se informó que ocho personas fueron encontradas sin vida al aire libre durante el fin de semana, mientras que en Kansas fue localizada sin vida una mujer tras ser reportada como desaparecida en medio de las bajas temperaturas.

Cortes de energía afectan a cientos de miles de hogares

El impacto del temporal también se reflejó en el suministro eléctrico. Más de 800,000 hogares permanecían sin electricidad el lunes por la tarde, según datos de plataformas de monitoreo. La mayoría de los apagones se concentraron en estados del sur, donde el peso del hielo derribó árboles y líneas eléctricas.

Mississippi enfrentó una de las tormentas de hielo más severas desde 1994, con comunidades enteras dependiendo de centros de calentamiento habilitados por autoridades estatales y locales.

Escuelas cerradas y daños en infraestructura

Las condiciones obligaron a la suspensión de clases en múltiples entidades. En el caso de la Universidad de Mississippi, las actividades académicas fueron canceladas durante toda la semana debido a la persistencia del hielo y la falta de electricidad en el campus.

Autoridades municipales reportaron daños generalizados en viviendas, vehículos y estructuras públicas, derivadas de la caída de árboles, ramas y tendido eléctrico.

Cancelaciones y retrasos masivos en vuelos

El transporte aéreo registró nuevas afectaciones, con más de 11,000 vuelos cancelados o retrasados a nivel nacional durante el lunes, de acuerdo con plataformas de rastreo aéreo. Un día antes, cerca del 45% de los vuelos en la EUA fueron cancelados, marcando el mayor nivel de interrupciones desde 2020.

Los aeropuertos del noreste y del centro del país concentraron la mayor parte de las afectaciones, mientras las aerolíneas ajustaban itinerarios ante la persistencia del mal clima.

Frío extremo se extiende tras el paso de la tormenta

Tras el desplazamiento del sistema invernal, una masa de aire ártico se instaló sobre gran parte del país. Se prevé que las temperaturas en los 48 estados contiguos alcancen los niveles más bajos desde enero de 2014, con registros promedio de hasta -12.3 grados Celsius.

Las autoridades mantienen alertas activas y recomiendan extremar precauciones ante el riesgo que representan el frío extremo, las superficies congeladas y las posibles interrupciones adicionales de servicios.

Con información de AP

Comentarios