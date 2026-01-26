Podcast
Internacional

Rusia ratifica relación con Venezuela tras operación de EUA

El Kremlin afirmó que mantendrá sus vínculos con Venezuela y Cuba pese a la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro

  • 26
  • Enero
    2026

El Kremlin aseguró este lunes que Rusia mantendrá sus relaciones bilaterales con Venezuela, con quien se encuentra en contacto constante, tras la operación militar emprendida por Estados Unidos para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú tiene proyectos e inversiones en Venezuela que le interesa continuar y subrayó que ambas naciones priorizan el desarrollo de relaciones “mutuamente beneficiosas”.

Proyectos militares y respaldo político

Peskov indicó que Rusia ha mantenido comunicación diaria con líderes venezolanos desde el inicio de los hechos y ensure que el Kremlin conoce bien a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Recordó que el año pasado Rusia informó la construcción de una fábrica de municiones para fusiles Kaláshnikov en Venezuela y el avance de otra planta para fusiles de asalto, como parte de su cooperación militar con el país sudamericano.

Preocupación por Cuba y tensión regional

El vocero del Kremlin también expresó preocupación por los recientes acontecimientos en Cuba, ante posibles planes de bloqueo por parte de Estados Unidos, y destacó que Moscú “valora enormemente” sus relaciones con La Habana.

La semana pasada, el ministro del Interior ruso, Vladímir Kolokóltsev, visitó la isla caribeña, donde 32 militares murieron durante los hechos relacionados con la defensa de Maduro.

Condena diplomática y tensiones con Washington

Aunque el presidente Vladímir Putin evitó condenar públicamente las acciones estadounidenses, el Ministerio de Exteriores de Rusia calificó la operación como “ilegal”, luego de que también fuera capturada Cilia Flores, esposa de Maduro.

Rusia continúa a la espera de la liberación de marineros rusos detenidos por Estados Unidos tras la incautación del navío Marinera en aguas cercanas a Venezuela, pese a promesas previas del presidente estadounidense Donald Trump.


