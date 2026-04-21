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Internacional

Primer ministro de Canadá lamenta tragedia en Teotihuacán

El primer ministro canadiense calificó como 'un día triste' el ataque que dejó una turista muerta y varios heridos en la zona arqueológica en México

  • 21
  • Abril
    2026

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó este martes su pesar por el ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el que una ciudadana canadiense perdió la vida y otras personas resultaron heridas, calificando el hecho como “un día triste” para su país.

"Es muy difícil recordar a mi esposa, a mi familia y a mis amigos. El individuo fue trágicamente asesinado. Es una terrible circunstancia", declaró Carney.

Durante una declaración en Ottawa, Carney envió condolencias a las familias de las víctimas y destacó la coordinación con el gobierno mexicano tras el incidente.

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En particular, agradeció la “atención personal” de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayando la comunicación directa entre ambos gobiernos para atender la emergencia.

"Mucho aprecio la atención personal del Presidente Scheinbaum y estamos trabajando con las autoridades mexicanas en esta situación. Es un día triste. Gracias", apuntó el primer ministro.

Un ataque que conmocionó a ambos países

El hecho ocurrió el lunes 20 de abril de 2026, cuando un hombre armado abrió fuego contra visitantes en el área turística de Teotihuacán.

El ataque dejó una turista canadiense muerta y al menos una decena de personas heridas, entre ellas ciudadanos de distintas nacionalidades, antes de que el agresor se quitara la vida.

Lee aquí la nota completa: Balacera en zona arqueológica de Teotihuacán deja dos muertos

Las autoridades mexicanas han señalado que se trató de un acto individual sin relación con grupos criminales organizados, y continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

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Tras el incidente, el gobierno canadiense activó protocolos de asistencia consular para apoyar a los afectados y sus familias, mientras mantiene comunicación constante con las autoridades mexicanas.

Por su parte, el gobierno de México ha reforzado la seguridad en zonas arqueológicas y turísticas, además de iniciar una revisión de protocolos de protección en sitios de alta afluencia.

Lee aquí la nota completa: Gobierno reforzará vigilancia en zonas arqueológicas tras ataque

El caso ha generado reacciones internacionales y llamados a reforzar la seguridad en destinos culturales, especialmente en lugares patrimoniales de alto valor turístico como Teotihuacán, uno de los más visitados del país.

La investigación sigue en curso mientras ambos gobiernos continúan coordinando acciones de apoyo y seguimiento a las víctimas.

También te puede interesar: Globo aerostático aterriza de emergencia en Teotihuacán


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